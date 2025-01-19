高雄百年老廟清點香油錢 廟方董座暗槓萬元當場被抓包

建廟逾百年的高雄文武聖殿，前年7月廟方董監事清點香油錢時，楊姓監事目睹董事長黃瑛芳偷將現金塞入口袋，黃男交出香油錢後被送辦，一審被依竊盜罪判拘役55天，得易科罰金，檢方上訴，主張應以較重的業務侵占罪論處，但二審法官仍認為黃構成竊盜，維持原判決確定。

判決指出，前年7月9日下午2點，黃瑛芳和賴姓董事、楊姓監事、葉姓常務監事、朱姓總幹事及員工等人聚集在2樓董、監事辦公室清點功德箱內累積的財物。

當時楊姓監事親眼看到黃男塞了一把錢到自己口袋裡，楊男當著眾人的面喊出「董仔，這樣不好看！拿出來，拿出來！這樣不好看」、「你把那一疊放入，這樣不好看！」、「大家都在這裡，你說，你把那一疊放入口袋不好看，你把那把拿出來就沒事情了」。

當時黃男否認偷錢，僵持1、2分鐘後先從口袋掏出白紙，又被楊姓監事戳破，眼見躲不過，黃才從口袋拿出一疊鈔票，清點後總共2萬1千元。

黃暗槓香油錢被抓包，他當場不服，「好啦沒關係啦！沒關係啦！沒關係啦！沒關係啦！要這樣認為的話OK啦，黑啦，你們如果要這樣認為OK啦！」

廟方人員見黃男不認罪，只好報警處理，高雄地院審理時，黃男否認偷錢，辯稱當天他是在其他人清點快完了才到場，自己沒有把2萬1千元放進口袋內，是楊男他們設計好要陷害他。

但法官傳喚其他在場人員出庭作證，他們都有聽到和目擊楊姓監事抓到黃瑛芳偷錢的過程，法官認為黃男辯詞不足採信，認定黃瑛芳偷取香油錢，依竊盜罪判拘55日，得易科罰金。

檢方不服上訴，主張黃男早在本案發生前，就有多次未通知董監事獨自開啟功德箱的狀況，既然功德箱屬廟方所有，黃對外代表廟方，本就有權管理，因此清點財物屬於職務上之行為，應以刑度較重的業務侵占罪論處，而非以普通竊盜罪判刑。