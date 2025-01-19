聽新聞
0:00 / 0:00
蘇清泉告12名選務人員作票敗訴法院：徒憑己見漫事指摘
國民黨立委蘇清泉2022年參選屏東縣長落敗，質疑作票，對12名選務人員提告偽造文書，屏東地檢不起訴，蘇清泉提再議被高雄高分檢駁回後，向屏東地院聲請提自訴，合議庭認為，檢方處分並無違誤，徒憑己見漫事指摘。
2022年底屏東縣選舉，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票差距敗選，蘇清泉質疑選務瑕疵、計票有誤向法院提民事當選無效、選舉無效，一二審均判敗訴確定。
蘇清泉質疑部分投開票所選務人員有冒用選舉人名義領取選票、調換選票等情況，2023年3月針對12名選務人員，包括時任屏東縣選委會主黃道東、投開票所主管任管理員、主任監察員等12名選務人員提出刑事偽造文書告訴。屏東地檢署去年7月作出不起訴處分，蘇清泉不服提起再議，高雄高分檢駁回再議處分。
蘇清泉在去年9月委任律師，向屏東地院聲請准許提起自訴。屏東地院合議庭認為，蘇清泉所提的事證，僅部份選務瑕疵，屬行政責任，難以刑法偽造文書罪相繩，檢方處分並無違背經驗法則、論理法則及證據法則等情事，聲請人徒憑己見漫事指摘，均無依據，聲請准許提起自訴，並無理由，應予駁回，不得抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言