快訊

以哈第一階段停火協議生效！33名釋放人質名單曝 聲明揭延遲原因

114學測國文／老師也寫到不耐煩…考題鑑別度高 1題幹不明確答案有爭議

預算經費遭砍引發爭議 陳沂喊「我不需要公視」挨轟

京華城案23日開庭 北院將傳彭振聲、邵琇珮、李文宗

中央社／ 台北19日電

京華城及政治獻金案，北檢依貪污治罪條例等罪起訴前台北市長柯文哲等11名被告。台北地方法院訂於1月23日首度召開準備程序庭，傳喚被告彭振聲邵琇珮李文宗到庭。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

除了柯、沈外，其餘被起訴的被告還包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

北院預計於1月23日上午9時30分、10時15分及11時召開準備程序庭，分別傳喚彭振聲、邵琇珮、李文宗說明。

彭振聲被控在北市副市長任內，明知違法仍圖利財團百億元不法利益，敗壞官箴，考量他認罪自白，原求刑6年依法減為3年，褫奪公權3年。北檢在偵查期間聲押禁見彭振聲獲准，案件移審後北院裁定新台幣500萬元交保。

邵琇珮被控為仕途迎合柯文哲，拋棄依法行政堅持，違背法令圖利財團，但於偵查中自白犯罪，且符合證人保護法減刑事由，檢察官請法官減刑到1年3月徒刑，併宣告緩刑2年。

李文宗涉嫌收受沈慶京賄賂，又以木可公司名義侵占數千萬元政治獻金，還積極指示胞妹李文娟銷毀木可公司損益表，北檢求刑合計17年4月。李文宗在偵查期間被檢察官聲押禁見獲准，案件移審後2度交保，最後仍遭北院裁定羈押禁見。

京華城及政治獻金案，北檢依貪污治罪條例等罪起訴前台北市長柯文哲等11名被告。台北地方法院訂於1月23日首度召開準備程序庭，傳喚被告彭振聲、邵琇珮、李文宗到庭。圖為台北地方法院。聯合報記者／王聖藜 攝影
京華城及政治獻金案，北檢依貪污治罪條例等罪起訴前台北市長柯文哲等11名被告。台北地方法院訂於1月23日首度召開準備程序庭，傳喚被告彭振聲、邵琇珮、李文宗到庭。圖為台北地方法院。聯合報記者／王聖藜 攝影

京華城案 彭振聲 李文宗 柯文哲 邵琇珮

延伸閱讀

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

鄭淑心：柯文哲「竊國賣國」想透過沈慶京接觸習近平

柯文哲不認罪年後開庭 彭振聲、邵琇珮認了圖利京華城先審問

北檢贏了！柯文哲等4人提抗告 高院：抗告駁回

相關新聞

京華城案23日開庭 北院將傳彭振聲、邵琇珮、李文宗

京華城及政治獻金案，北檢依貪污治罪條例等罪起訴前台北市長柯文哲等11名被告。台北地方法院訂於1月23日首度召開準備程序庭...

無須整理即可入住欺買主 賣方粉刷漏水屋隱瞞判賠23萬

一名買家花376萬元在基隆買房，交屋前有看房，原屋主將牆面、天花板及窗框粉刷整理，還強調「無須整理，即可入住」，但交屋後...

屏東男子凌晨開車追撞2機車稱疲勞駕駛 釀騎士1死1傷

屏東縣37歲魏男今凌晨開車行經屏東市復興南路一段時，疑因疲勞駕駛，先撞上行進中機車騎士黎女，之後撞上路口停紅燈機車騎士陳...

不合格消毒劑賣洗腎室 大廠前董座得賠前東家850萬

智森國際公司透過台灣泰華施公司採購酸性消毒劑，再假冒成醫療級消毒劑出售給醫療院所，當時彰化地檢署考量台灣泰華施劉姓董事長...

高雄百年老廟清點香油錢 廟方董座暗槓萬元當場被抓包

建廟逾百年的高雄文武聖殿，前年7月廟方董監事清點香油錢時，楊姓監事目睹董事長黃瑛芳偷將現金塞入口袋，黃男交出香油錢後被送...

蘇清泉告12名選務人員作票敗訴法院：徒憑己見漫事指摘

國民黨立委蘇清泉2022年參選屏東縣長落敗，質疑作票，對12名選務人員提告偽造文書，屏東地檢不起訴，蘇清泉提再議被高雄高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。