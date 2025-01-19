詐欺案涉洩密 警當內鬼10萬交保

台中第二分局。記者曾健祐／攝影 警紀再出包，台中地檢署偵辦一起加重詐欺案時，發現台中第二分局小隊長連楨傑涉及洩漏偵查情資給詐團共犯，前天指揮調查局中機站搜索連男時任第五分局等處所，共約談八人到案，檢方複訊後依洩密罪命連男十萬元交保，其餘七人證人請回。

據了解，中檢檢察官謝孟芳偵辦一起投資詐欺案時，逮捕到一名車手到案，經鑑定扣押搜索物證後，發現連楨傑竟充當內鬼，將偵查中的圖檔情資，用通訊軟體傳送給在逃的詐團共犯，讓對方得以掌握檢方偵查步驟，懷疑連男與詐團有不當往來，涉及通風報信。

由於連男先前在台中第五分局任職，當時中檢偵辦的詐欺案也是由第五分局承辦，檢調前天兵分多路搜索，包括第五分局、連男住居處等地，另通知七名證人到案，經交叉比對供詞後，認為連男洩密嫌疑重大，因無羈押必要，諭令十萬元交保。

新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局二大隊偵查正張雅綸、伍國榮三官警，疑利用泰達幣協助捲入八八會館案的「洗錢教父」涂誠文洗錢，並且透過「幣竟交易所」營運長張于庭打幣，其中張雅綸入出金流高達上億元；台北檢署本月十五日搜索約談三官警到案，訊後依洗錢罪命三人各交保五十萬元，沒想到事隔兩日，中警又爆洩密。

警政署長張榮興是督察出身，對警紀要求嚴格，上任後雷厲風行查辦自家人洩密、包庇賭博、色情與洗錢等不法；據了解，檢調手上還有警紀未爆彈。中市警局表示，此案是自檢發現，對警員違法犯紀，絕不庇縱護短。