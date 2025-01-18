台南無照男騎車滑手機闖紅燈撞死人 遭判3年

力姓水泥工前年兩度交通肇事逃逸，同年10月3日8時許，無照騎機車沿台南北區公園路由北往南，途經公園路321巷交岔路口，滑手機還闖紅燈，直接撞上沿公園路321巷由西往東辛姓男子所騎機車，致辛男重創送醫不治，法官認他無照駕車而犯過失致人於死罪，處3年徒刑，可上訴。

力男於警詢、偵訊及本院審理時均坦承不諱。他也說，因違規點數太多，才無法考領駕駛執照。

檢警調查，他騎車疏未留意觀看手機，貿然闖越紅燈前行，而撞擊辛男所騎乘機車，自有過失無疑，同時，台南市車輛行車事故鑑定會鑑定意見書也持相同見解。

案發時，辛因車禍受有顱骨骨折併顱內出血傷害，經送成功大學醫學院附設醫院急救，同日12時30分許傷重不治。法官認為，辛確因車禍而死亡，力過失行為與辛死亡間有相當因果關係甚明。

台南地院考量，力既未考領機車駕駛執照卻仍騎乘機車上路，已升高發生交通事故風險，又未遵守交通規則，騎乘機車拿起手機觀看，又貿然闖越紅燈嚴重違規肇事，而致辛死亡，且為事故肇事主因，以其過失情節、所肇損害，依道路交通管理處罰條例規定加重其刑。

合議庭審酌，力未考領機車駕駛執照即騎乘機車上路，已不應該，又未能確實遵守道路交通安全規則，以維護自身及他人生命身體安全，因一己疏失而肇致事故發生，導致辛死亡最嚴重結果，造成天人永隔悲劇，使家屬慟失至親，承受無以挽回損失。且行經交岔路口時遵守燈光號誌為最基本交通規範，竟仍闖越紅燈而發生事故，違規情節及所生損害均屬重大。