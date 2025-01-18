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台中酒駕男機車罕見遭沒收 法官：供犯罪之物、不讓他再犯

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中江姓男子第4度酒駕被抓，台中地院法官列舉判例、見解，深思後認定他騎的機車屬於「供犯罪所用之物」，且為避免他再犯危及公共安全，衡量比例原則、財產權侵害，除依公共危險罪判他8月徒刑，罕見宣告沒收他機車，要防止他再度酒駕上路，可上訴。

檢警調查，江男2024年8月25日下午在潭子區朋友家中喝5瓶啤酒，隨即騎機車上路，行經神岡區大豐路4段因無照駕駛被警方攔查，發現他身上酒氣濃厚，當場測得呼氣值每公升0.64毫克，依公共危險罪嫌送辦。

台中地院查，江男過去曾3度酒駕，各被判刑4月、6月及併科罰金5萬元，及7月，江曾入監服刑、罰金易服勞役，這次再犯構成累犯，應加重其刑，考量他酒駕且酒測值達0.64，犯後坦承，這次依公共危險罪判他8月。

中院特別指出，酒駕行為人駕駛的動力交通工具是否屬於「供犯罪所用之物」？實務上有不同見解，否定說認為交通工具僅是該罪的關聯客體，不具促進、推進犯罪實現效用；肯定說指出，供犯罪所用之物是指一切對犯罪具促成、推進或減少阻礙的效果，而於犯罪實行有直接關係之物。

肯定說也舉例，行為人反覆使用機車酒駕，為預防再酒駕，實有就與犯罪具直接關連的工具，也就是該機車沒收的必要，沒收除可使其心生警惕、杜絕再犯，也彰顯國家禁制酒駕決心，對預防犯罪有實益。

中院認為，刑法第38條第2項僅規定「供犯罪所用之物」，解釋上在犯罪過程中，任何足以實現構成要件的犯罪工具，都可認屬「供犯罪所用之物」 ，且從犯罪學觀點，將酒駕車輛沒收，可降低再犯機會，採取肯定說見解。

中院也說，江曾3度騎機車酒駕，顯屬財產權濫用，江也自稱除這輛機車，家中還有另一輛，他平時上班都搭公車，沒在騎這輛車了，可見沒收不會對他生活便利產生重大妨害。

中院依比例原則、權衡江男財產權，及交通安全公益目的，認為唯有沒收他的機車，才能有效防止其再酒駕上路，宣告沒收本案「機車本身」，且不宣告替代價額追徵。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測攔檢示意圖。記者曾健祐／攝影
酒測攔檢示意圖。記者曾健祐／攝影

財產 酒駕

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