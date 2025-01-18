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就任嘉義地檢署檢察長 蔡宗熙：檢察官當謙遜並敬畏職掌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義地檢署新任檢察長由苗栗檢察長蔡宗熙調任，原檢察長陳吉松調新竹檢察長，昨天在法務部統一舉行卸、新任檢察長聯合交接及宣誓典禮。蔡宗熙辦案領導經驗豐富，曾任特偵二班檢察官，他說，檢察官持法律之劍，以維護公益並捍衛人權，當須謙遜並敬畏法律賦予職掌。

蔡宗熙、政治大學法律學系畢業、司法官訓練所34期結業，曾任台北、新竹、苗栗地檢署檢察官、台中及苗栗地檢署主任檢察官、台中地檢署襄閱主任檢察官、法務部檢察司辦事，高檢署檢察官、調最高檢察署特偵組檢察官、台中高分檢檢察官，台東、花蓮、苗栗檢察署檢察長，獲2004年救國團青年獎章，2007年獲選法務部模範公務員。

蔡宗熙上任在嘉檢官網說，偵查、審判歷程，均係透過人或物，重構已發生之事件，依法論斷後，賦予各項責任、權利。司法官則以肉體之軀，肩負決斷民眾權利義務的天神之職。非洞明世事、體察人情，實難執持周全之法。

檢察官持法律之劍，以維護公益並捍衛人權，當須謙遜並敬畏法律賦予之職掌，聆聽當事人及十方音聲，積極但審慎的執行職務，使檢察署成為穩定國家安全、社會安定的定海神針，及維護民眾權益熠熠神盾，檢察官則為正義代言人。

法務部長鄭銘謙指示新任檢察長4項重點工作：正人正己，以身作則，督導所屬檢察官遵守檢察官倫理規範，主動關懷機關同仁。領導檢察團隊辦案，擔負監督指導責，嚴守正當法律程序，審慎行使職權，遵循偵查不公開，強化人民司法信賴。盤點轄內詐欺組織、販毒幫派等犯罪，持續全力緝毒、打詐、掃黑。檢視機關各項業務處理流程，進行風險管理，建立預警機制，以創新思維展現行政管理能力。

嘉義地檢署新任檢察長由苗栗檢察長蔡宗熙調任。圖／取自嘉檢官網
嘉義地檢署新任檢察長由苗栗檢察長蔡宗熙調任。圖／取自嘉檢官網

司法官 檢察官 法律

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