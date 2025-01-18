就任嘉義地檢署檢察長 蔡宗熙：檢察官當謙遜並敬畏職掌

嘉義地檢署新任檢察長由苗栗檢察長蔡宗熙調任，原檢察長陳吉松調新竹檢察長，昨天在法務部統一舉行卸、新任檢察長聯合交接及宣誓典禮。蔡宗熙辦案領導經驗豐富，曾任特偵二班檢察官，他說，檢察官持法律之劍，以維護公益並捍衛人權，當須謙遜並敬畏法律賦予職掌。

蔡宗熙、政治大學法律學系畢業、司法官訓練所34期結業，曾任台北、新竹、苗栗地檢署檢察官、台中及苗栗地檢署主任檢察官、台中地檢署襄閱主任檢察官、法務部檢察司辦事，高檢署檢察官、調最高檢察署特偵組檢察官、台中高分檢檢察官，台東、花蓮、苗栗檢察署檢察長，獲2004年救國團青年獎章，2007年獲選法務部模範公務員。

蔡宗熙上任在嘉檢官網說，偵查、審判歷程，均係透過人或物，重構已發生之事件，依法論斷後，賦予各項責任、權利。司法官則以肉體之軀，肩負決斷民眾權利義務的天神之職。非洞明世事、體察人情，實難執持周全之法。

檢察官持法律之劍，以維護公益並捍衛人權，當須謙遜並敬畏法律賦予之職掌，聆聽當事人及十方音聲，積極但審慎的執行職務，使檢察署成為穩定國家安全、社會安定的定海神針，及維護民眾權益熠熠神盾，檢察官則為正義代言人。