陸軍四支部軍人自封「軍中毒梟」 囂張稱：所有人都想跟我拿貨

周姓男子製造販賣含第二、第三級毒品的電子煙油，和黃姓友人、在陸軍四支部當職業軍人的劉姓同學合作，販毒獲利達362萬元；法院發現，劉男自稱是「軍中毒梟」，並說「所有人都想跟我拿貨」，行徑離譜，一、二審都依毒品罪判3人3年6月至9年不等，仍可上訴。

檢警2023年3月發現網路蝦皮賣場販賣菠蘿口味電子煙油含有毒品，抓到周姓男子和他的黃姓友人、時任職業軍人的劉姓同學，在3人的製毒工作室起獲含第三級毒品的302支電子煙油彈、120瓶煙油、1.16公斤的大麻。

送驗發現，電子煙油具大麻二酚（CBD）、第二級毒品四氫大麻酚（THC），還有新興第三級毒品大麻素「 MDMB-4en-PINACA 」、「5F-MDMB-PICA」、「ADB-BUTINACA」等成分，周等人隨意混用，恐讓施用者中樞神經受害造成精神錯亂。

檢警查出，周拿CBD原液油混合維他命E，或添加THC製成煙油，在蝦皮以1支1毫升2500元販售，黃、劉也共同經營「GM CBD霧化店-VIP」LINE群組，以2000元販賣電子煙油給熟客，不法所得362萬多元。

彰化地院一審時，周男全部坦承，劉、黃則否認製造販賣第三級毒品，辯稱網路查詢CBD合法，劉當時服役中也有施用，長期在軍中驗尿都是陰性，不知CBD原油含有毒品。

一審根據劉、黃對話，劉說「做是能做，但就是熟客群，要有理由閃」，黃回「是做到抓不到，不能有任何證據」，劉再稱「他直接默許我可以在軍中搞這些，我們小單位才50個人，軍中毒梟欸，所有人都想跟我拿貨」。

一審認為，若2人非製毒，又何必叮嚀「要有理由閃」，劉甚至自稱「軍中毒梟」不採信其辯詞，依販賣、製造第二、第三級毒品等罪，各判周男9年、黃男3年1月，劉男3年6月。3人均不服上訴，台中高分院二審認為，一審認事用法、量刑均無違誤，判處駁回。

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