目睹13歲女兒和男生手牽手...母逼問已上床 男被告判3年半

新北市謝姓男子去年與13歲小女友手牽手被女友母親撞見，又在其手機發生與謝男的對話不單純，逼問2人是否有發生不應該發生的事，少女竟坦言「2人已上床」，少女男親聞言怒報警提告，新北地院日前依未滿14歲女子性交罪，判刑3年6月，可上訴。

判決指出，謝姓男子去年1月間，透過網路交友軟體，結識年僅13歲國一女學生並交往，去年5月中，女學生母親偶然撞見女兒由謝男牽手並陪同前往補習班上課，當晚檢視手機發覺女兒與謝男之間對話不單純，追問2人有無發生性關係，沒想到女兒竟坦承「2人已在家上過床」，少女母親聞言怒不可遏，當下便決定帶女兒前往警局報警。