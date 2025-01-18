快訊

114學測數A／獨立事件、格子點…歷屆沒考觀念都入題 考生：最後1題超難

川普尚未就職新舊愛爆內訌 巴農不滿馬斯克割MAGA稻尾

114學測數A／又遇「大魔王」！第2題起全是深度題 考生嘆：近3年最難

聽新聞
0:00 / 0:00

目睹13歲女兒和男生手牽手...母逼問已上床 男被告判3年半

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市謝姓男子去年與13歲小女友手牽手被女友母親撞見，又在其手機發生與謝男的對話不單純，逼問2人是否有發生不應該發生的事，少女竟坦言「2人已上床」，少女男親聞言怒報警提告，新北地院日前依未滿14歲女子性交罪，判刑3年6月，可上訴。

判決指出，謝姓男子去年1月間，透過網路交友軟體，結識年僅13歲國一女學生並交往，去年5月中，女學生母親偶然撞見女兒由謝男牽手並陪同前往補習班上課，當晚檢視手機發覺女兒與謝男之間對話不單純，追問2人有無發生性關係，沒想到女兒竟坦承「2人已在家上過床」，少女母親聞言怒不可遏，當下便決定帶女兒前往警局報警。

謝男於警詢、檢方偵查及法院審理時，僅承認2人為男女朋友，矢口否認有發生性行為，因少女對2人發生發生性行為的過程描述十分詳盡，前後所述相符，及2人發生性行為發生後，少女手機裡與謝男的對話，法官認為謝男犯行應堪認定，日前依未滿14歲女子性交罪，判刑3年6月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

交友軟體 性行為 母親

延伸閱讀

常態加班、沒空吃飯…他想勸牙醫助理女友轉職 網反對：優點大於缺點

麥當勞17歲少女「入夢找媽媽」 母悲：很多網友幫你 再等等好嗎？

中壢警讓少女當餌被迫口交 沒起訴...犯嫌刑度減成2年半

麥當勞少女性侵案士檢訊問1小時 母親、律師快閃離去

相關新聞

陸軍四支部軍人自封「軍中毒梟」 囂張稱：所有人都想跟我拿貨

周姓男子製造販賣含第二、第三級毒品的電子煙油，和黃姓友人、在陸軍四支部當職業軍人的劉姓同學合作，販毒獲利達362萬元；法...

弱智妹找錯錢被鎖在窗台摔死 狠心姊二審仍判9年3月

高雄51歲吳姓女子與胞妹在市場賣烤玉米維生，2022年2月，姊姊不滿妹妹找錯錢，狠心將妹妹關在8樓住處的窗台反省，結果妹...

董事長出軌女下屬同居20年 小三還自稱「孝媳」…元配收遺物才知實情

亡夫生前出軌20年，元配收拾遺物時才發現。1名電子公司董事長於2021年離世，遺孀在處理遺物時，驚覺已搬走20年的丈夫...

目睹13歲女兒和男生手牽手...母逼問已上床 男被告判3年半

新北市謝姓男子去年與13歲小女友手牽手被女友母親撞見，又在其手機發生與謝男的對話不單純，逼問2人是否有發生不應該發生的事...

總統大選開選舉賭盤 台南代理商收1萬6千就被抄 法官判3月

26歲李姓男子加入成為「西雅圖賭博娛樂城」網站代理商，2023年7月以113年總統副總統大選投票率為標的開選舉賭盤，但在...

新北狼父性侵出軌外遇所生幼女 法院重判9年6月

新北市1名已婚男子多年前發生婚外情，與出軌對象產下1女，後來見小女兒年幼可欺，竟強行猥褻指侵得逞，讓她成長過程留下嚴重陰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。