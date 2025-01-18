弱智妹找錯錢被鎖在窗台摔死 狠心姊二審仍判9年3月

高雄51歲吳姓女子與胞妹在市場賣烤玉米維生，2022年2月，姊姊不滿妹妹找錯錢，狠心將妹妹關在8樓住處的窗台反省，結果妹妹不慎墜樓慘死。高雄地院國民法官庭依私行拘禁、剝奪行動自由致死各判吳女9月、9年3月，她不服上訴，高雄高分院審理後，維持原審刑度。可上訴。

判決指出，吳家妹妹因領有中度智能障礙手冊，平時由胞姐負責照顧，但胞姊不滿妹妹算數不好、找錯錢，曾多次辱駡妹妹或以木棍、衣架教訓，妹妹無力反抗，只能默默接受。

2022年2月7日，吳家妹妹又因算錯錢被姊姊罵了一頓，姊姊叫妹妹爬到8樓租屋處的窗台，蹲在僅寬37.5公分的窗台上反省，直到她氣消後才允許妹妹進屋。

同年2月19日當天，吳女在外醉酒返家後，發現妹妹坐客廳看電視，突起酒瘋怒火中燒，辱罵她「X你老師」、「為什麼不去死一死」等，罵完後又命令妹妹至鋁製窗台蹲坐，把妹妹反鎖在外後，自己則回房倒頭大睡。

妹妹在狹窄窗台已枯等逾1小時，曾挪動身軀試圖叫醒姊姊，卻不慎踩空摔死，直到警方找上門，姊姊才知釀下大禍。

本案適用國民法官法，也是高雄地院受理的第一件國民法官案件，6名國民法官和3位職業法官歷經4天緊密開庭，依私行拘禁、剝奪行動自由致死等罪，各判吳女9月、9年3月。

吳女再上訴，高雄高分院審理後，認為一審國民法庭量刑妥適，已審酌吳女是否符合減刑條例等適用，維持一審見解，駁回吳女上訴，刑度維持不變。可上訴。

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