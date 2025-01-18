董事長出軌女下屬同居20年 小三還自稱「孝媳」…元配收遺物才知實情

1名女子為丈夫收拾遺物，才發現對方與女員工一直保持同居關係，憤而提告求償200萬元。情境示意圖。圖／Ingimage

亡夫生前出軌20年，元配收拾遺物時才發現。台灣1名電子公司董事長於2021年離世，遺孀在處理遺物時，驚覺已搬走20年的丈夫一直和1名女員工婚外情更共築愛巢。其實她早年已得悉丈夫外遇女員工，但知情時以為2人已分手，沒想到直到丈夫離世前2人一直同居，怒告小三侵害配偶權索償200萬新台幣。

小三辯稱和原告丈夫只是朋友，惟法院調查後發現2人除有親密合照外，男方還將母親後事交小三包辦，她還在訃聞上列自己為「孝媳」，認為兩人關係匪淺，要賠原告100萬新台幣，她一度不服上訴到高院，被駁回後全案確定。

去世後才發現丈夫與女員工同居關係

案情指，廖男和蔡女1974年結婚，婚後育有3子女，夫妻共同創立電子公司及投資公司等，2000年廖男突然搬走，沒說明原因。至2019年，1名李姓女員工找蔡女哭訴，自爆和董事長有感情問題，蔡女始知丈夫正和李女外遇，但對方說自己被趕出家門，因為廖男另結新歡，蔡女以為兩人已分手，未有深究。

2021年廖男離世，她整理遺物時發現丈夫直至過世前都和李女同居，有各種親密照，甚至奶奶過世時後事都由李女包辦，氣得將李女告上法院，認為被侵害婚姻權益，索償200萬台幣精神損失。

女員工辯稱兩人僅為朋友

案件審理期間，李女承認於1996年入職時已知廖男已婚，2000年起同居直至對方離世，原告早知兩人關係並同意2人同居，反指原告和丈夫的夫妻關係早已名存實亡。李女又辯稱和廖男屬朋友，不是基於男女之情同居，也沒證據證明兩人有親密關係，影響到原告和丈夫婚姻關係，其索償金額亦過高。

訃聞中自稱為「孝媳」

士林地院審理後發現，被告和廖男在合照中舉動親密，而且廖男還將母親的後事交給她打理，她在訃聞上還將自己列作「孝媳」。雖被告辯稱原告同意同居，但證據上原告只於2019年得知丈夫外遇，當時被告還聲稱已分手，她也未能舉證原告同意丈夫外遇，認定2人關係絕非普通朋友，考慮到雙方學歷、職業背景和收入，法官判李女應賠蔡女100萬元新台幣精神撫慰金。李女提出上訴，但被高院法官駁回，全案確定。

延伸閱讀：

前度出軌懷孕厚顏求助！綠帽男心軟收留慘了 網友︰接盤俠的一生

老公召妓出軌！人妻扮接受要求傳性愛片 蒐證怒告索償1原因敗訢

文章授權轉載自《香港01》