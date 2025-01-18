快訊

「有線派」為音質堅決不用無線耳機！無線派誘惑推2功能：用過回不去

喊愛貓吃飯都沒來 牠不耐煩「狂按溝通按鈕」怒嗆飼主：是不會等一下喔

MLB／怎麼輸？佐佐木朗希加入道奇超華麗輪值 美媒：5個一號先發

聽新聞
0:00 / 0:00

總統大選開選舉賭盤 台南代理商收1萬6千就被抄 法官判3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

26歲李姓男子加入成為「西雅圖賭博娛樂城」網站代理商，2023年7月以113年總統副總統大選投票率為標的開選舉賭盤，但在9月底就被抄，他才領1萬6千元報酬，法官認他共同犯意圖營利以總統選舉結果為標的聚眾賭博罪處3月，褫奪公權1年，緩刑2年，應向公庫支付5萬元。

苗栗檢方起訴，李成為賭博娛樂城代理商，台灣地區賭客透過其提供註冊連結後，即可將新台幣儲值為賭博點數，把玩系統內電子遊戲、百家樂等各式賭博遊戲，也可在網站內，以113年總統副總統大選投票率為標的。

且以開票當日投票率若為70%以上，賠率為1.9，若投票率低於70%，賠率則為1.8方式賭博。賭客下注與娛樂城賭博輸贏結算後，李即可依照賭博娛樂城設定的抽佣比率獲得利益。

李於警詢及偵查中坦承於2023年7月1日即加入成為代理商，並領得1萬6000元報酬。他辯稱，不知道網站內有開選舉賭盤。

然而，證人於傳送選舉賭盤截圖，並詢問他「玩法是不變的嗎？」「還是賠率就是固定？」他回答，「固定」。檢方認他對於選舉賭盤玩法有一定認識，李所辯並不足採信。

檢方認他以總統副總統選舉結果為標的而供給賭博場所及意圖營利聚眾賭博、意圖營利提供賭博場所及意圖營利聚眾賭博罪等罪嫌，建請從一重違反總統副總統選舉罷免法罪處斷。李與賭博娛樂城工作人員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

台南地院審酌，李不思循正途獲取財物，為謀取不法利益，竟以113年第16任總統副總統選舉結果為標的聚眾賭博及簽賭，助長社會投機僥倖賭博歪風，破壞社會善良風俗，足見他遵法意識薄弱，所為很不應該。惟考量他犯罪後均坦承犯行、尚知悔悟，且就本案角色分工情形、犯罪期間久暫、所獲利益不多，依法量處其刑。

李男以113年總統大選投票率為標的開選舉賭盤，9月底就被抄，法官認他犯意圖營利以總統選舉結果為標的聚眾賭博罪處3月，褫奪公權1年，緩刑2年，應向公庫支付5萬元。圖／本報資料照
李男以113年總統大選投票率為標的開選舉賭盤，9月底就被抄，法官認他犯意圖營利以總統選舉結果為標的聚眾賭博罪處3月，褫奪公權1年，緩刑2年，應向公庫支付5萬元。圖／本報資料照

投票率 賭博

延伸閱讀

川普：會將總統權力發揮極致 公布上百項行政命令

訪台會見賴總統 潘斯：美國人民關注中國在台海的挑釁

彰化警過年前破推筒子職業賭場 當場逮22賭客

新竹警官涉收賄又經營賭博 出庭時承認有貪念、法官仍裁示還押

相關新聞

董事長出軌女下屬同居20年 小三還自稱「孝媳」…元配收遺物才知實情

亡夫生前出軌20年，元配收拾遺物時才發現。1名電子公司董事長於2021年離世，遺孀在處理遺物時，驚覺已搬走20年的丈夫...

總統大選開選舉賭盤 台南代理商收1萬6千就被抄 法官判3月

26歲李姓男子加入成為「西雅圖賭博娛樂城」網站代理商，2023年7月以113年總統副總統大選投票率為標的開選舉賭盤，但在...

新北狼父性侵出軌外遇所生幼女 法院重判9年6月

新北市1名已婚男子多年前發生婚外情，與出軌對象產下1女，後來見小女兒年幼可欺，竟強行猥褻指侵得逞，讓她成長過程留下嚴重陰...

LINE傳雜誌電子檔 里長遭判拘役30天

台北市雜誌商業同業公會前年接獲檢舉，指某區里長在ＬＩＮＥ群組轉傳多家雜誌完整電子檔，涉嚴重侵權，為此協同會員提告違反著作...

林姿妙聲請停止執行停職 北高行駁回

宜蘭縣長林姿妙涉貪遭判刑12年6月，依地方制度法停職，林姿妙聲請停止執行停職的行政處分；台北高等行政法院認為撤銷停職處分...

彰化永靖鄉太陽能光電標租弊案 涉案前鄉長獲交保

彰化縣永靖鄉公所公有設施太陽能光電標租案爆弊端，彰化地檢署今起訴前鄉長詹木根等11人，因詹木根與鄉公所林姓前主秘羈押期滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。