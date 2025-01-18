總統大選開選舉賭盤 台南代理商收1萬6千就被抄 法官判3月

26歲李姓男子加入成為「西雅圖賭博娛樂城」網站代理商，2023年7月以113年總統副總統大選投票率為標的開選舉賭盤，但在9月底就被抄，他才領1萬6千元報酬，法官認他共同犯意圖營利以總統選舉結果為標的聚眾賭博罪處3月，褫奪公權1年，緩刑2年，應向公庫支付5萬元。

苗栗檢方起訴，李成為賭博娛樂城代理商，台灣地區賭客透過其提供註冊連結後，即可將新台幣儲值為賭博點數，把玩系統內電子遊戲、百家樂等各式賭博遊戲，也可在網站內，以113年總統副總統大選投票率為標的。

且以開票當日投票率若為70%以上，賠率為1.9，若投票率低於70%，賠率則為1.8方式賭博。賭客下注與娛樂城賭博輸贏結算後，李即可依照賭博娛樂城設定的抽佣比率獲得利益。

李於警詢及偵查中坦承於2023年7月1日即加入成為代理商，並領得1萬6000元報酬。他辯稱，不知道網站內有開選舉賭盤。

然而，證人於傳送選舉賭盤截圖，並詢問他「玩法是不變的嗎？」「還是賠率就是固定？」他回答，「固定」。檢方認他對於選舉賭盤玩法有一定認識，李所辯並不足採信。

檢方認他以總統副總統選舉結果為標的而供給賭博場所及意圖營利聚眾賭博、意圖營利提供賭博場所及意圖營利聚眾賭博罪等罪嫌，建請從一重違反總統副總統選舉罷免法罪處斷。李與賭博娛樂城工作人員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。