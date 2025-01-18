新北狼父性侵出軌外遇所生幼女 法院重判9年6月
新北市1名已婚男子多年前發生婚外情，與出軌對象產下1女，後來見小女兒年幼可欺，竟強行猥褻指侵得逞，讓她成長過程留下嚴重陰影；她直到前年就職後，在老闆鼓勵下報警提告，她父親到案後矢口否認犯行也未和解並做出賠償，新北地院日前依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑9年6月，可上訴。
判決指出，這名已婚男子多年前發生婚外情，外遇對象產下1女，10多年前，見念國小2年級的小女兒年幼可欺，竟強行撫摸並指侵得逞。她因年幼不知如何求助，在成長過程留下嚴重陰影。
直到前年受害女子已19歲到外面上班工作，因老闆會跟公司每個人聊天約談，關心他們的生活狀況、工作狀況，得知女員工在幼年時曾遭遇此情況，老闆鼓勵她報警提告。
法官認為，男子明知為受害女子的生父，不知愛護年幼的女兒 ，為逞一己性慾，未慮及其身心健康，對女兒強制性交得逞，惡性重大，且受害女子多年來因被性侵身心受到折磨，對其人格發展及心靈健全造成嚴重負面影響，考量男子到案後對涉案情節及所產生的損害一再迴避，均矢口否認犯行，未曾表達歉意、請求原諒，亦未達成和解，賠償所造成的損害，犯後態度不佳，日前依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑9年6月，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言