聽新聞
0:00 / 0:00

林姿妙聲請停止執行停職 北高行駁回

聯合報／ 記者王聖藜陳敬丰／連線報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪一審判有期徒刑12年6月。聯合報系資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪一審判有期徒刑12年6月。聯合報系資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪遭判刑12年6月，依地方制度法停職，林姿妙聲請停止執行停職的行政處分；台北高等行政法院認為撤銷停職處分於公益有重大影響，昨裁定駁回，可抗告。林晚間出席宜蘭縣府員工歲末晚會，她表示，已經收到判決書，會上訴力拚二審無罪。

林姿妙原被依收賄罪起訴，法官變更法條以圖利罪判刑。宜蘭法界人士認為圖利與便民存在模糊地帶，二審有裁量空間；但導致停職的財產來源不明罪恐較難逆轉，復職之路難走。

被判刑後，內政部依地方制度法停止林姿妙的縣長職務及薪給，當天生效；林姿妙本月10日向行政院訴願申請停止原處分執行，13日向北高行聲請停止原處分。

北高行指出，林姿妙在行政訴訟起訴前，未待行政院或內政部回覆訴願結果，即向法院聲請停止原處分執行，並非急迫情事，不應准許；且林姿妙判決中無合理來源且與收入顯不相當金流高達3250萬元，其中未據實說明可疑財產總額800萬元，影響國家及人民的信任。

裁定指出，如果停止林姿妙停職處分的執行，明顯於公益有重大影響，難以認定符合停止執行要件，因此林姿妙所提聲請於法不合，應予駁回。

林姿妙案一審判決中，財稅局長盧天龍判5年10月，是除林姿妙以外刑度最重者；時任農業處長、現任勞工處長康立和遭判3年8月。宜蘭縣府昨發布人事調整，盧天龍與康立和調任參議。

公益 台北高等行政法院 地方制度法 宜蘭 林姿妙 農業處

延伸閱讀

今現身宜蘭縣府員工歲末晚會 林姿妙稱「會上訴拚二審無罪」

林姿妙涉貪案2局處長遭判圖利 宜蘭財稅局長、勞工處長調職

林姿妙聲請停止停職處分 法官駁回：涉貪影響國家人民信任

林姿妙與縣府官員遭判刑 財稅勞工主管拔官

相關新聞

林姿妙聲請停止執行停職 北高行駁回

宜蘭縣長林姿妙涉貪遭判刑12年6月，依地方制度法停職，林姿妙聲請停止執行停職的行政處分；台北高等行政法院認為撤銷停職處分...

要女大生做愛換和解 檢察官遭免職

台北地檢署檢察官陳立儒與女大學生發生車禍，討論和解時提議「做愛」、「開房間」抵付賠償，被移送懲戒法院。職務法庭一審以雙方...

LINE傳雜誌電子檔 里長遭判拘役30天

台北市雜誌商業同業公會前年接獲檢舉，指某區里長在ＬＩＮＥ群組轉傳多家雜誌完整電子檔，涉嚴重侵權，為此協同會員提告違反著作...

彰化永靖鄉太陽能光電標租弊案 涉案前鄉長獲交保

彰化縣永靖鄉公所公有設施太陽能光電標租案爆弊端，彰化地檢署今起訴前鄉長詹木根等11人，因詹木根與鄉公所林姓前主秘羈押期滿...

林姿妙聲請停止停職處分 法官駁回：涉貪影響國家人民信任

宜蘭縣長林姿妙涉貪上月31日一審判決有期徒刑12年6月，依地方制度法停止市長職務，林聲請停止執行行政處分；台北高等行政法...

八八會館郭哲敏可在家吃年夜飯 新北檢不滿2億交保抗告失敗確定

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢遭起訴，新北地方法院裁定他以2億元交保，郭籌足保金，4小時內辦保完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。