林姿妙聲請停止執行停職 北高行駁回

宜蘭縣長林姿妙涉貪一審判有期徒刑12年6月。聯合報系資料照 宜蘭縣長林姿妙涉貪遭判刑12年6月，依地方制度法停職，林姿妙聲請停止執行停職的行政處分；台北高等行政法院認為撤銷停職處分於公益有重大影響，昨裁定駁回，可抗告。林晚間出席宜蘭縣府員工歲末晚會，她表示，已經收到判決書，會上訴力拚二審無罪。

林姿妙原被依收賄罪起訴，法官變更法條以圖利罪判刑。宜蘭法界人士認為圖利與便民存在模糊地帶，二審有裁量空間；但導致停職的財產來源不明罪恐較難逆轉，復職之路難走。

被判刑後，內政部依地方制度法停止林姿妙的縣長職務及薪給，當天生效；林姿妙本月10日向行政院訴願申請停止原處分執行，13日向北高行聲請停止原處分。

北高行指出，林姿妙在行政訴訟起訴前，未待行政院或內政部回覆訴願結果，即向法院聲請停止原處分執行，並非急迫情事，不應准許；且林姿妙判決中無合理來源且與收入顯不相當金流高達3250萬元，其中未據實說明可疑財產總額800萬元，影響國家及人民的信任。

裁定指出，如果停止林姿妙停職處分的執行，明顯於公益有重大影響，難以認定符合停止執行要件，因此林姿妙所提聲請於法不合，應予駁回。

林姿妙案一審判決中，財稅局長盧天龍判5年10月，是除林姿妙以外刑度最重者；時任農業處長、現任勞工處長康立和遭判3年8月。宜蘭縣府昨發布人事調整，盧天龍與康立和調任參議。