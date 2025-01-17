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林姿妙聲請停止停職處分 法官駁回：涉貪影響國家人民信任

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪上月31日一審判決有期徒刑12年6月，依地方制度法停止市長職務，林聲請停止執行行政處分；台北高等行政法院認為，停止林姿妙停職處分的執行，明顯於公益有重大影響，今裁定駁回。可抗告。

林姿妙判刑後，內政部依地方制度法規定，通知她停止縣長職務及薪給，當天生效；林本月10日向行政院訴願申請停止原處分執行，13日向北高行聲請停止原處分執行。

北高行指出，林姿妙在行政訴訟起訴前，未待訴願機關或原處分機關就其申請停止原處分執行的事為決定，即再向法院聲請停止原處分執行，沒有即時由行政法院處理，否則難以救濟情況的緊急情事，不應准許。

裁定說，依據林姿妙的有罪判決所述，她借用、租用毫無信賴關係的人之金融機構帳戶收受及持有不明款項，以掩飾、隱匿無合理來源且與收入顯不相當款項之來源、去向及所在，金流高3250萬元，而且，她未據實說明的可疑財產總額高達800萬元，不但違反人民對公務廉潔性的期待，也影響國家及人民對林姿妙的信任關係。

法官認為，為免政府公權力及業務的推行產生不良影響，保護地方自治團體利益不受侵害暫時性停止林的縣長職務的執行，應屬適當。

裁定書說，如果停止林姿妙停職處分的執行，明顯於公益有重大影響，難以認定符合停止執行的要件，因此，也所提聲請於法不合，自應予駁回。

宜蘭縣長林姿妙涉貪一審判有期徒刑12年6月。聯合報系資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪一審判有期徒刑12年6月。聯合報系資料照

公益 地方制度法 林姿妙 貪汙

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