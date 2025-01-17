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酒駕撞死人符合自首已賠償 嘉院判3年徒刑

中央社／ 嘉義市17日電

嘉義縣曾男被控112年7月間酒駕返家，途中發生車禍，造成騎士死亡，酒測超標，案件行國審，曾男無前科、符合自首條件、已達和解並賠償完畢，嘉院今天判3年徒刑；可上訴。

嘉義地方法院指出，現年30歲曾姓男子於112年7月27日深夜在KTV飲酒直到隔天凌晨3時後，駕車準備返回嘉義縣水上鄉的住家，行經台1線水上路段時，追撞同向的機車，造成騎士送醫不治，曾男酒測值超標。

嘉院表示，這起案件進行國民法官參審，依行車紀錄器顯示，曾男駕駛期間有超速狀況，且車禍當下前方為閃光黃燈，並未減速，而高速追撞同向的機車，造成騎士蘇姓男子送醫不治，加上曾男酒測值超標，應付全部肇責。

嘉院指出，曾男事故發生時，第一時間即坦承為酒駕的肇事駕駛者，且在準備程序中，調解成立，以賠償新台幣250萬元與被害人達成和解（不包含強制險200萬元），已全部支付完畢。

法官認為曾男無前科，高職畢業即工作分擔家計，有正當工作，家規非富裕，家庭狀況支援系統正常，加上曾男反省認錯的悔改態度，以及具有更生回歸社會可能，因此，判處有期徒刑3年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義 超標 酒測

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