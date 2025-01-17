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林姿妙涉貪案收賄變圖利…二審有空間 復職仍困難

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審遭判有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，縣長停職。林遭起訴收賄罪，法官變更法條以圖利罪判刑，法界人士認為圖利與便民存在模糊地帶，二審有裁量空間；另一方面，導致停職的財產來源不明罪，恐較難逆轉，復職之路難走。

林姿妙遭檢方指控，2019年接獲地主陳情後，協助地主免徵112萬元土地增值稅，換取免費使用其土地做為競總，不法獲利240萬元，犯貪汙治罪條例收賄罪。宜蘭地院認為，協助免徵土增稅與免費使用土地無對價關係，收賄罪證不足，然而前者確實違法圖私人利益，判林犯圖利罪。

法界人士指出，政治人物涉貪案屬於高度敏感案件，變更法條實屬罕見，以縣市首長來說，應該是史上首例；尤其法官並未在庭審時告知林姿妙變更法條，儘管判決書稱「收賄、圖利屬於同一犯罪事實，後者刑度較輕，已充分保障防禦權」，實務上難免存在程序爭議。

此外，圖利罪的構成要件是「明知違背法令圖私人不法利益」，法界人士表示，以縣市首長為例，經常要接到民眾陳情，若縣市首長答應「幫忙」，要求局處長「研議」，卻沒有具體交代如何幫忙，算不算「明知違背法令」？地方政府本就具備一定行政裁量權，何種裁量是違法、何種是便民？

法界人士直言，現行的圖利罪本就存在灰色地帶，台灣圖利罪定罪率不高，林姿妙案上訴到二審，圖利部分還有逆轉的可能性。

另一方面，直接導致林姿妙停職的「財產來源不明罪」，較無這方面的爭議。法界人士認為，從判決全文來看，林無法說明不明財產800萬元的部分證據較明確，證稱林「虛偽借款」的關鍵證人偵查中到審理說法一致，二審翻盤難度高。

法界人士表示，誠如國民黨立法委員吳宗憲所說，財產來源不明屬於輕罪，卻一審有罪就要停職，屬於修法上的漏洞，林姿妙也已提出行政訴願與行政訴訟；然而法條明文規定，所謂「惡法亦法」，行政救濟成功機率不高，除非法官聲請釋憲，但勢必曠日廢時，林姿妙本就只剩2年任期，復職之路難行。

宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭判12年6月，犯圖利、公務員財產來源不明與特殊洗錢罪，依法停職。法界人士認為，圖利罪二審有逆轉空間，但財產來源不明部分較困難，復職之路難走。本報資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭判12年6月，犯圖利、公務員財產來源不明與特殊洗錢罪，依法停職。法界人士認為，圖利罪二審有逆轉空間，但財產來源不明部分較困難，復職之路難走。本報資料照

收賄 林姿妙 財產

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