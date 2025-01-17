林姿妙停職關鍵…財產來源不明罪原因曝光 這800萬兜不攏

宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭判12年6月，其中財產來源不明是停職原因。林姿妙遭控開立支票存進人頭帳戶，洗錢7844萬元，林辯稱是循環借貸。然而2名證人證稱，從未實際借錢給林姿妙，3250萬元金流都是「虛偽借款」；林無法說明其中800萬元來源，成為判決關鍵。

宜蘭地院去年12月31日一審判決，林姿妙犯貪汙治罪條例圖利罪、公務員財產來源不明罪，與洗錢防制法特殊洗錢罪，應執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，沒入不法所得3250萬元；根據地方制度法，縣市首長犯財產來源不明罪一審有罪即停職，由副縣長代理，林姿妙是因此停職的首名縣市長。

檢方起訴稱，林姿妙2017年到2019年間，涉嫌開立支票匯入他人帳戶，再提領現金洗錢，金流高達7844萬元，其中2293萬元屬於無法說明來源的不明財產。林姿妙辯稱，亡夫去世後需要還債，加上子女讀書費用，上述金流是她和人借錢的循環借貸，開立支票則是為了還款。

判決書指出，林姿妙被控特殊洗錢的4594萬餘元，7名戶頭持有人均證稱，確實是林的借貸款項；法官認為，林姿妙辯稱的借貸與還款方式雖不符常情，但檢方未能舉出明確的洗錢證據，也未能舉證林姿妙所稱的「借貸說」有明確的不合理之處，這部分金流無罪。

另一方面，其餘3250萬元不明金流的2名帳戶持有人是一對夫婦，證稱2007年間林姿妙表示要借50萬元，他們此前雖不認識林姿妙，仍然答應，林便開立面額50萬元的支票；但實際上，2人並未支付現金給林，1周後林卻兌現支票，再請他們從帳戶中領出50萬元給林的助理張桂綾。

證人證稱，從2007年到2019年間，林姿妙斷斷續續以此方式交付支票、再請他們提領現金，2018年到2019年間證人夫婦則會收取每筆1萬5000元的「過水費」；他們家從未提供任何金錢給林姿妙，所謂的「借款」都是虛偽借款。