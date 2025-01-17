快訊

罕見！路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

專訪／兩周琢磨千字文還原12強奪冠感動 張奕測3次MBTI「我是E人」

獨／新春手機優惠最高折2萬5！iPhone 16 5G專案價免萬元 再送獨家神祕小禮

林姿妙停職關鍵…財產來源不明罪原因曝光 這800萬兜不攏

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭判12年6月，其中財產來源不明是停職原因。林姿妙遭控開立支票存進人頭帳戶，洗錢7844萬元，林辯稱是循環借貸。然而2名證人證稱，從未實際借錢給林姿妙，3250萬元金流都是「虛偽借款」；林無法說明其中800萬元來源，成為判決關鍵。

宜蘭地院去年12月31日一審判決，林姿妙犯貪汙治罪條例圖利罪、公務員財產來源不明罪，與洗錢防制法特殊洗錢罪，應執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，沒入不法所得3250萬元；根據地方制度法，縣市首長犯財產來源不明罪一審有罪即停職，由副縣長代理，林姿妙是因此停職的首名縣市長。

檢方起訴稱，林姿妙2017年到2019年間，涉嫌開立支票匯入他人帳戶，再提領現金洗錢，金流高達7844萬元，其中2293萬元屬於無法說明來源的不明財產。林姿妙辯稱，亡夫去世後需要還債，加上子女讀書費用，上述金流是她和人借錢的循環借貸，開立支票則是為了還款。

判決書指出，林姿妙被控特殊洗錢的4594萬餘元，7名戶頭持有人均證稱，確實是林的借貸款項；法官認為，林姿妙辯稱的借貸與還款方式雖不符常情，但檢方未能舉出明確的洗錢證據，也未能舉證林姿妙所稱的「借貸說」有明確的不合理之處，這部分金流無罪。

另一方面，其餘3250萬元不明金流的2名帳戶持有人是一對夫婦，證稱2007年間林姿妙表示要借50萬元，他們此前雖不認識林姿妙，仍然答應，林便開立面額50萬元的支票；但實際上，2人並未支付現金給林，1周後林卻兌現支票，再請他們從帳戶中領出50萬元給林的助理張桂綾。

證人證稱，從2007年到2019年間，林姿妙斷斷續續以此方式交付支票、再請他們提領現金，2018年到2019年間證人夫婦則會收取每筆1萬5000元的「過水費」；他們家從未提供任何金錢給林姿妙，所謂的「借款」都是虛偽借款。

法官認為，2名證人與林姿妙並無仇恨嫌隙，證詞可信，林虛偽借款是為了製造金流斷點，屬於特殊洗錢無疑；3250萬元中，800萬元在圖利案發生的2018年到2019年間存入，林姿妙卻無法在檢察官訊問後說明合理來源，犯公務員財產來源不明罪。

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審遭判12年6月，其中所犯貪汙治罪條例財產來源不明罪導致她停職；林雖辯稱不明金流是循環借貸，卻有證人證稱是虛偽借款，成為判決關鍵。本報資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審遭判12年6月，其中所犯貪汙治罪條例財產來源不明罪導致她停職；林雖辯稱不明金流是循環借貸，卻有證人證稱是虛偽借款，成為判決關鍵。本報資料照

林姿妙 洗錢 財產

延伸閱讀

林姿妙收賄變圖利 法官未諭知變更法條「已充分保障防禦權」

財產來源不明輕罪遭停職全國首例 林姿妙決定提行政救濟

林姿妙未出席「111釘孤枝」 親友曝：她還無法接受12年半判決

林姿妙案一審宣判後…宜蘭選戰燃烽煙 藍綠白啟動2026布局

相關新聞

遊戲股「歐買尬」集團創辦人林一泓 內線交易判刑6年今入監服刑

遊戲商茂為歐買尬集團創辦人林一泓知悉未收到建置遊戲平台權利金，營收恐衰退5、6成，在利空消息公告前用人頭出脫持股，規避約...

炎亞綸性影像風波 告14名網友留言性侵、偷拍 加重誹謗罪均不起訴

藝人炎亞綸（本名吳秉孺）陷性影像風波，被控製造、意圖散布而持有少年性影像等2罪嫌，案發曝光時，炎突然現身被害人召開的記者...

要女大生做愛換和解 檢察官遭免職

台北地檢署檢察官陳立儒與女大學生發生車禍，討論和解時提議「做愛」、「開房間」抵付賠償，被移送懲戒法院。職務法庭一審以雙方...

林姿妙停職關鍵…財產來源不明罪原因曝光 這800萬兜不攏

宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭判12年6月，其中財產來源不明是停職原因。林姿妙遭控開立支票存進人頭帳戶，洗錢7844萬元，林辯稱...

對手控樁腳辦餐會行賄 江啟臣挨告當選無效...法院判駁回

立法院副院長江啟臣去年選立委時，其競總山城區主委李光國等3人以一桌5000元餐會宴請環保志工，被依選罷法判1年7月至1年...

推年邁母一把害命！台中男淚後悔全認罪...法院3月7日宣判

台中邱姓男子和年邁母親爭吵，激動下推了她肩膀一把釀母親後仰重摔腦傷住院2周後仍死亡，邱被訴傷害致死罪嫌，家屬一度就是否走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。