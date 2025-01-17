遊戲股「歐買尬」集團創辦人林一泓 內線交易判刑6年今入監服刑

遊戲商茂為歐買尬集團創辦人林一泓知悉未收到建置遊戲平台權利金，營收恐衰退5、6成，在利空消息公告前用人頭出脫持股，規避約6300萬元損失，遭依內線交易罪起訴，二審逆轉改判6年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。林一泓從去年11月迄今，經檢方三度通知後，今早上報到入監服刑。

茂為歐買尬數位科技成立於1999年，因代理韓國「七魂Online」線上遊戲暴紅，公司旗下「歐付寶」是國內首家登錄興櫃的電子支付業者。歐付寶2011年成立，2016年成台灣第一家取得第三方支付執照的業者。

林一泓2011年間擔任茂為歐買尬董事長兼總經理，歐買尬同年9月正式與海航集團華南總部有限公司簽網路遊戲許可協議，海航分四階段履約給予權利金，為歐買尬當時第一大客戶。

判決指出，林一泓從2012年8月至9月10日，在股市公開資訊觀測站公開歐買尬8月營收比7月營收大幅衰退的利空消息前，以網路下單方式，使用岳父等親戚、亞太群智和大中華數位公司等證券帳戶，交易歐買尬公司股票，共規避損失6259萬餘元。

一審判決林一泓無罪；二審則認為，林一泓已知第三、四階段產生無法履約的風險，將導致歐買尬約有美金1555萬元（逾4.5億台幣）權利金無法收取，嚴重影響公司營收，犯內線交易罪改判6年徒刑。最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴。