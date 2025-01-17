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對手控樁腳辦餐會行賄 江啟臣挨告當選無效...法院判駁回

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

立法院副院長江啟臣去年選立委時，其競總山城區主委李光國等3人以一桌5000元餐會宴請環保志工，被依選罷法判1年7月至1年10月，江當時競選對手、市議員謝志忠為此對江提當選無效之訴；法院比對證詞，認定江啟臣事前不知、也未授意，判駁回謝之訴，可上訴。

謝志忠主張，江啟臣2023年11月26日成立競選總部，江的競選總部山城區主任委員李光國、競選團隊榮譽主任委員蘇慶雲，及新社區復盛里柯廷蓁等，都是江的競選團隊成員，3人在同年11月7日以免費招待餐會方式，行求復盛里具有投票權的26名環保志工，而約投票支持江啟臣。

謝主張，李、蘇及柯因犯選罷法被起訴，審理中均表示認罪。謝認為，江啟臣2023年4月12日經國民黨提民參選，同年11月23日登記，蘇等3人都是他競選團隊，且李、蘇宴請里民餐會江也有出席，認為江就蘇等賄選應有共同參與、授意，或知情而放任不違背其本意，對江提當選無效之訴。

江啟臣抗辯稱，台中地檢查無實證他有何違反選罷法，已經結案，他去餐會當天早上才臨時受不知情的市議員吳振嘉邀請前往致詞，對餐會舉辦不知情，不可能授意蘇慶雲等人為之，對餐會誰舉辦、費用誰負擔都不清楚，且當時還沒登記參選、也尚未成立競選總部。

江啟臣說，依蘇慶雲陳述，該餐會是蘇為化解吳振嘉與柯廷蓁間選舉芥蒂，及柯為辦環保志工活動的餐敘，難認他主觀上知悉餐會是何人招待、有無約使受招待人為投票權一定行使，不得將未經他授意或知情並容任之其他人行為，作為認定他應承擔當選無效的論據，主張駁回。

台中地院民事庭查，李光國、蘇慶雲、柯廷蓁刑事一審被依選罷法行求不正利益罪，各判1年8月、1年10月及1年7月，均緩刑5年。

民事庭查，餐會是復盛里環保志工小隊會議後餐敘，現場有登革熱防治、滅鼠宣導及志工簽到，可見非選舉照造勢活動，比對證詞發現，餐會是蘇慶雲和柯廷蓁聯繫後，由蘇宴請環保志工再約吳振嘉、李光國到場，並由李支出餐會費用，原本並未邀約江啟臣，也未見江有參與或協助籌畫。

民事庭再勘驗餐會錄影，發現無競選旗幟、文宣，江啟臣再蘇、李及吳離場後才到，向在場人致詞敬酒就離去，停留約35分鐘，沒有穿競選背心、未發文宣，與一般政治人物參加婚喪場合無異，沒把現場當成個人造勢場合。

民事庭綜合證據判斷，認為無證據證明江啟臣對蘇等3人賄選，有共同參與、授意或知情放任，認定謝志忠之訴無理由，判處駁回，可上訴。

江啟臣。圖／報系資料照
江啟臣。圖／報系資料照

江啟臣 競選總部 選罷法

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