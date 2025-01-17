炎亞綸性影像風波 告14名網友留言性侵、偷拍 加重誹謗罪均不起訴

藝人炎亞綸（本名吳秉孺）陷性影像風波，被控製造、意圖散布而持有少年性影像等2罪嫌，案發曝光時，炎突然現身被害人召開的記者會鞠躬道歉。14名網友對此在網路留言「性侵、誘姦、偷拍」等語挨告加重誹謗罪，台北地檢署今偵結，認為14名網友留言內容以記者會為基礎，未虛構具體事實，此議題為可受公評之事，給予不起訴處分。

炎亞綸2023年6月被控，在被害人少年時期，違反他的意願拍性影片，還將影片散布供人觀覽。炎因此案四度出庭，達成和解，2024年5月士林地方法院依拍攝少年猥褻行為電子訊號罪、違反個資法等3罪，判應執行7月徒刑，緩刑3年。另，被害人指控妨害性自主部分，因影片未見炎、被害人臉部等，士檢以「查無其他積極犯罪事證」，強制性交、趁機性交、違反意願拍攝少年性影像罪嫌不足不起訴。

14名網友分別在網路上留言指炎對高中生、未成年人、少年為之，還傳播、散布性影像等語，內容還提到「性侵、誘姦、偷拍」。檢方認為，14名網友未虛構具體事實，依個人價值判斷提出主觀且與事實有關聯的意見或評論，縱使尖酸刻薄，批評內容足以令炎亞綸感到不快，或影響其名譽，但仍難構成加重誹謗罪。