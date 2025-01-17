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推年邁母一把害命！台中男淚後悔全認罪...法院3月7日宣判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中邱姓男子和年邁母親爭吵，激動下推了她肩膀一把釀母親後仰重摔腦傷住院2周後仍死亡，邱被訴傷害致死罪嫌，家屬一度就是否走國民參審意見分歧，最終仍將由國民法官審理，今開庭邱全部認罪，法院將傳邱父到庭作證，預計3月7日宣判。

檢方起訴指出，邱男（46歲）今年2月11日和母親口角，明知對方年邁、有帕金森氏症，仍朝她肩膀推了1下，害她後腦撞上地板送醫搶救2周不治，涉犯家暴傷害致死罪嫌。

台中地院去年開庭時，邱男曾具狀請求不依國民法官程序，希望改由職業法官審理，而包括邱父、1名女兒均表示願由職業法官審理，另1名女兒則要求由國民法官審理，並表示「媽媽不是死了就算了，希望有人幫她講話。」

審判長當時和家屬說，無論家屬內部是否有共識、最終以何種形式審理，法院都會給予公正判決，他希望家屬不要因程序上意見分歧再次面臨矛盾，且已面臨母親死亡的重大創傷，家屬內心煎熬，彼此就算意見不同也應相互尊重，共同度過這關。

邱男也一度當庭痛哭說，造成母親死亡他對父親、姐妹深感抱歉，自己「真的不是故意的。」全案經法院評議後仍決定由國民法庭審理。

台中地院今再開準備程序庭，邱男對被訴傷害致死等罪嫌均表示認罪、全部坦承，其辯護人也表示邱男均採認罪答辯。

法院今向檢、辯及訴訟參與人三方確認日後審理程序，預定將傳邱男的父親作證，陳述親子間平時相處狀況等，將於3月6日上午選任國民法官後下午開始審理，預計最快3月7日宣判。

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示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

國民法官 死亡 母親

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