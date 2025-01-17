天才！車牌遭吊扣 他用這些東西DIY偽造

桃園大溪李姓男子因故汽車車牌遭吊扣，為了能繼續駕車上路，他竟用橡膠皮剪了自己的車牌號碼，噴黑後貼在白色壓克力板，然後懸掛上路，去年10月初停在家門前遭巡邏員警發現有異查獲，桃園地院依行使偽造特種文書罪判拘50日，可易科5萬元。

犯罪事實指出，45歲李姓男子車牌因故遭監理站執行吊扣處分，為使車子能行駛於一般道路，以自己所有的橡膠皮剪下車號字樣並噴上黑漆後，再以快乾膠黏貼在噴上白漆的白色壓克力板，以此方式偽造2面車牌，並懸掛在自己的車輛上，2024年10月3日上午10時52分停放在桃園市大溪的住所前時，遭警發覺車牌怪怪的，上前查看發現前後2面竟然都是DIY的偽造車牌，將他依偽造文書罪送辦。