天才！車牌遭吊扣 他用這些東西DIY偽造
桃園大溪李姓男子因故汽車車牌遭吊扣，為了能繼續駕車上路，他竟用橡膠皮剪了自己的車牌號碼，噴黑後貼在白色壓克力板，然後懸掛上路，去年10月初停在家門前遭巡邏員警發現有異查獲，桃園地院依行使偽造特種文書罪判拘50日，可易科5萬元。
犯罪事實指出，45歲李姓男子車牌因故遭監理站執行吊扣處分，為使車子能行駛於一般道路，以自己所有的橡膠皮剪下車號字樣並噴上黑漆後，再以快乾膠黏貼在噴上白漆的白色壓克力板，以此方式偽造2面車牌，並懸掛在自己的車輛上，2024年10月3日上午10時52分停放在桃園市大溪的住所前時，遭警發覺車牌怪怪的，上前查看發現前後2面竟然都是DIY的偽造車牌，將他依偽造文書罪送辦。
法官審酌，被告李男明知自己的車牌遭吊扣，為能繼續使用車輛，而偽造車牌並懸掛於車輛上，繼之駕駛上路而行使偽造車牌的犯罪動機、手段、行使時間，足以生損害於公路監理機關對於車輛牌照管理及警察機關對於車輛違規管理正確性，被告犯後坦承犯行，態度尚可，考量智識程度、職業及家庭經濟狀況，量處適當之行，並諭知易科罰金。
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