聽新聞
0:00 / 0:00

要女大生做愛換和解 檢察官遭免職

聯合報／ 記者王宏舜王聖藜蕭雅娟／台北報導

台北地檢署檢察官陳立儒。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署檢察官陳立儒。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署檢察官陳立儒與女大學生發生車禍，討論和解時提議「做愛」、「開房間」抵付賠償，被移送懲戒法院。職務法庭一審以雙方和解、捐款公益、職務評定良好，判罰俸三月，但二審批他「乘機欺凌弱勢」，昨判免除檢察官職務，轉任新北地檢署檢察事務官。

陳立儒表示「只能尊重」，對是否轉事務官說「讓我沉澱一下」。陳前年五月廿一日在台北市騎腳踏車與騎機車的女大生擦撞，多次說「妳如果願意跟我做愛，妳就不用給我錢，那我也不管妳到底有沒有十八」，被監察院、法務部分別移送懲戒法院職務法庭。

職務法庭一審認為，女大生當時已成年，但陳言詞悖離檢察官應謹言慎行的倫理規範要求，損害人民對司法信賴。陳任檢察官十多年，處理包括車禍、肇逃等刑案偵辦，職務法庭認為他對處理交通事故應有的和平理性態度，應知之甚詳，卻在自己發生交通糾紛後借端生事，易使社會大眾質疑檢察官連基本公民素養都沒有。

一審考量陳與女大生素不相識，性騷屬一次性、偶發性，且沒表明身分、濫用職位名器，最後也說「就這樣結束就好，相信我，沒事」，還知自行中止，判罰款，數額為現職月俸給總額三個月。

陳與法務部上訴。二審認為他「乘機欺凌弱勢」，發現女生只有三百元、戶頭存款只有十一元，要求陪睡抵償，言詞性騷嚴重程度，已嚴重減損檢察官職位榮譽及尊嚴。

法務部代理人、主任檢察官江貞諭曾說「我不想讓別人認為我也是這樣的檢察官，我不想讓別人認為檢察官講這樣的話是可以的。…我也是一直在掙扎要不要講，因為陳立儒是我們北檢的同僚，已經共事很長一段時間…」。二審認為，顯見大家對檢察官有高於一般公務員期待與要求，改判免除檢察官職務，轉任新北地檢署檢察事務官確定。

交通事故 檢察官 法務部 職位

延伸閱讀

江西中學食堂員工被曝用腳踩食材 官方：涉事者被辭退、校長免職

檢察官性騷女大生「重判」降轉檢察事務官 陳立儒：讓我沈澱一下

女檢不想有這種同事！北檢檢察官車禍要女大生「做愛賠」拔官確定

姦殺長榮馬國女大生 「難以教化」凶嫌再判死理由曝光

相關新聞

要女大生做愛換和解 檢察官遭免職

台北地檢署檢察官陳立儒與女大學生發生車禍，討論和解時提議「做愛」、「開房間」抵付賠償，被移送懲戒法院。職務法庭一審以雙方...

大孝大樓案 國民黨告贏黨產會

行政院不當黨產委員會認定大孝大樓是國民黨不當取得財產，追徵七點八億餘元，國民黨提行政訴訟敗訴後上訴，最高行政法院廢棄原判...

蘆竹5警壓制醉漢出人命 一審獲無罪、原因曝光

2019年8月間深夜，游姓男子酒後當街鬧事，桃市蘆竹警分局南崁派出所呂姓等5名員警據報到場，游失控持鋸刀襲警，於是上前以...

國民黨贏了！黨產會追徵「大孝大樓」7.8億元 敗訴確定

行政院不當黨產委員會認定大孝大樓是國民黨不當取得的財產，追徵7.8億餘元，國民黨不服處分提行政訴訟但敗訴，國民黨上訴，最...

陳水扁律師證遭法務部廢止 最高行認北高行判決理由不備發回

律師法修正後，明定2019年12月13日修正條文施行前「受一年有期徒刑以上刑之裁判確定」且罪名、情節損害律師信譽者，法務...

郭哲敏2億交保檢抗告 台灣高等法院15日收案、審閱中

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢遭起訴，新北地方法院裁定他以2億元交保，郭籌足保金，4小時內辦保完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。