司改會北監外疾呼：黃麟凱可提非常上訴 拒絕政治判斷

法務部長鄭銘謙上任後首度執行死刑，殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，成為民進黨政府執行死刑的第3人。民間司改會稍早到台北監獄圍牆外，疾呼黃麟凱有權提非常上訴，法務部應拒絕政治判斷重新審核。

司改會代表林承慶等人，在北監外舉牌大聲呼喊，「執行檢察官，可以停止執行死刑！黃麟凱可以提非常上訴，拒絕政治判斷！建請法務部審核，停止執行死刑！」

黃麟凱自幼喪父，2012年高職畢業，在校期間與王姓死者認識、交往成為班對，2013年7月2人協議分手，黃利用接送王女企圖挽回關係。交往期間，黃麟凱盜領王女20餘萬元被女方發現，於是起意殺人。

2013年10月1日，黃麟凱潛入王女家中，先以童軍繩將王女的母親勒斃，並潛伏在屋內廚房等待王女返家，當天下午5時許，黃見王女返回，以童軍繩綁住王女雙手強制性交，再以童軍繩從背面纏住王女的脖子將其勒斃，遭檢方依侵入住宅罪、殺人、強制性交殺人罪多罪名起訴。