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黃麟凱今晚槍決 司改會北監外疾呼「拒政治判斷」：有權提非常上訴

死刑存廢延燒...黃麟凱槍決 法界：執政黨直球回應社會

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

法部長鄭銘謙上任後今首度簽准死刑犯黃麟凱槍決，也是賴清德總統任內首位伏法的死囚，憲法法庭去年才宣告死刑合憲，但嚴格限縮判死標準被外界解讀形同「實質廢死」；法界認為，法務部趕在農曆年前槍決，是回應社會廢死質疑，明白宣示仍會執行死刑，連帶之後提名大法官人選能否過關也值得關注。

國立中正大學犯罪防治學系教授賴擁連表示，他認同執行死刑，對承審本案各審級的法官感到欽佩，因ㄧ旦做出死刑判決，往往都會被放大檢視，讚許法官們的勇氣不畏外界廢死團體壓力，仍做出一致判死的決定。

賴指出，過去對加害人人權的保障遠遠超過被害人，所謂人權會幾乎變成「囚權會」，在遲不執行死刑下，社會凶殺手段日漸殘忍卻毫無威嚇手段，被害家屬的聲音應進入法庭參與決策；他也認為，如今賴清德總統在朝小野大、政黨對立下，該執行死刑就應執行。

法界分析，國內反對廢死占多數，民進黨執政內大法官做出死刑合憲限縮性解釋，包括法官一致決等，大大提高判死刑門檻，外界解讀等同「實質廢死」，痛批台灣司法嚴重背離民意。

法界認為，法務部長鄭銘謙甫上任，趕在農曆年前簽下第一道死刑執行令，時機點雖有些意外，但也向國人宣示執政當局未實質廢死的立場、直接回應社會，向民意靠攏之餘展現司法威嚇效力，也讓死囚明白釋憲不一定有用。

此外，賴清德提名司法院正、副院長及大法官人事案，立法委員要求大法官被提名人就支持、反對廢死表明立場，因部分廢死立場鮮明，最終7位大法官被提名人均遭封殺，顯見死刑存廢議題持續延燒中。

也有人認為，執政黨近年廢死意味濃厚，距離上次死囚伏法已時隔4年，今突然執行槍決難免讓人感到有政治操作，同時平息社會質疑廢死紛擾，後續連帶的政治效應，也可能影響後續賴清德提名大法官人選能否順利過關。

黃麟凱。圖／聯合報系資料照
黃麟凱。圖／聯合報系資料照

大法官 廢死 死刑合憲

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