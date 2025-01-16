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黃麟凱今晚槍決 司改會北監外疾呼「拒政治判斷」：有權提非常上訴

解嚴後簽准執行死刑最多的法務部長是他 「檢察官部長」槍決114人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部鄭銘謙簽准執行黃麟凱的死刑執行令，黃今夜伏法；近年民進黨政府3任法務部長邱太三、蔡清祥與鄭銘謙，邱未曾執法，蔡執行2人，鄭上任8個月執行「第1人」，鄭銘謙是否「連發」？還有待觀察。

鄭銘謙以檢察官身分退休擔任法務部長，領導檢察相關業務，在鄭銘謙之前，有呂有文、施茂林、曾勇夫、蔡清祥也是有檢察官背景的法務部長，「檢察官法務部長」執行死刑的人數以呂有文最多，呂任內槍決114名死刑犯。

呂有文歷任台中分院檢察處首席檢察官、法務部政務次長、部長及司法院副院長，他是1987年台灣解除戒嚴以後，簽准死刑執行最多的法務部長，在他一聲令下，共有114名死刑犯被槍決。

施茂林曾任台北地檢署檢察長、法務部政務次長，2000年首次政黨輪替後，一度擔任法務部長，施任內簽准了林盟凱兄弟的死刑令，2006年，施再簽准縱火犯鍾德樹的死刑執行令，但成命發生變化，因人權團體抗議及提出釋憲聲請等，法務部追回命令，槍下留人，之後施即拒簽死刑令。

曾勇夫曾任台北地檢署檢察長，因前任部長王清峰拒簽死刑令之後，銜前總統馬英九之命上台，曾任內簽准21名死刑犯執行令，包括張俊宏、洪晨耀、張文蔚、柯世銘、鍾德樹、管鐘演、王志煌、莊天祝、王國華、曾思儒、洪明聰、黃賢正、陳金火、廣德強、戴德穎、紀俊毅、李嘉軒、陳東榮、陳瑞欽、林金德、張胞輝。

蔡清祥歷任基隆、桃園、士林地檢署檢察長、最高檢察署檢察官，蔡部長任內簽准殺妻擄走女兒的李宏基、放火燒死6人的翁仁賢2人的死刑執行令。

前法務部長呂有文。圖／聯合報系資料照片
前法務部長呂有文。圖／聯合報系資料照片
前法務部長蔡清祥。圖／聯合報系資料照片
前法務部長蔡清祥。圖／聯合報系資料照片
前法務部長施茂林。圖／聯合報系資料照片
前法務部長施茂林。圖／聯合報系資料照片
現任法務部長鄭銘謙。記者王聖藜/攝影
現任法務部長鄭銘謙。記者王聖藜/攝影
前法務部長邱太三。圖／聯合報系資料照片
前法務部長邱太三。圖／聯合報系資料照片

死刑 法務部 鄭銘謙

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