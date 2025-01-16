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蘆竹5警壓制醉漢出人命 一審獲無罪、原因曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

2019年8月間深夜，游姓男子酒後當街鬧事，桃市蘆竹警分局南崁派出所呂姓等5名員警據報到場，游失控持鋸刀襲警，於是上前以膝蓋抵肩、抓四肢制伏，游遭壓制逾10分鐘，期間有嘔吐、呻吟，最後臉色發紫窒息亡，5警依過失致死罪起訴，桃園地院審結，認為5警處置合法無不當獲無罪。

桃院表示，根據鑑定證人的證述、解剖暨鑑定報告書及其他卷內事證，雖可認定被害游男當時遭被告等人輪流或同時壓制在地，雙手又遭反銬於背後，影響他呼吸功能的正常運作；加以被害游男自身因體型肥胖、處於酒精中毒狀態，對呼吸功能的影響加劇，導致姿勢性窒息，終因缺氧性腦病變而死亡。

合議庭依密錄器監視畫面及證人證述，被害游男當時處於極度酒醉、非理性且情緒激動狀態，又手持鋸刀與他人發生爭執，在被告5警制止時攻擊，且拒不配合上銬，有危害他人生命身體及公共安全之虞，兼有攻擊員警、抗拒管束及妨害公務等舉措，被告等人所實施壓制行為，屬合法且必要。

合議庭認為，被害游男遭上銬後，被告壓制的人數、力道及部位，均有伴隨被害人的抗拒情形減緩而相應調整及降低強度，並持續注意被害人的身體狀況、通報救護車，被告等人對被害人的傷勢處置已盡注意義務，並無不當。

合議庭指出，檢察官所舉事證，不足使本院確信被告呂、鍾、林、許及陳姓等員警所採取壓制的手段及強制力，已逾必要程度，或有何過失，無從形成有罪確信的心證，因此諭知5警無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

37歲游姓男子2019年8月20日深夜與女友在蘆竹區光明路某海產店吃消夜，喝多了大鬧，蘆竹警分局南崁所呂姓等5名警員到場遭游持鋸刀攻擊，將他壓制在地卻休克窒息，桃園地院審結，諭知5名警員無罪。記者陳恩惠／翻攝
37歲游姓男子2019年8月20日深夜與女友在蘆竹區光明路某海產店吃消夜，喝多了大鬧，蘆竹警分局南崁所呂姓等5名警員到場遭游持鋸刀攻擊，將他壓制在地卻休克窒息，桃園地院審結，諭知5名警員無罪。記者陳恩惠／翻攝
37歲游姓男子2019年8月20日深夜與女友在蘆竹區光明路某海產店吃消夜，喝多了大鬧，蘆竹警分局南崁所呂姓等5名警員到場遭游持鋸刀攻擊，將他壓制在地卻休克窒息，桃園地院審結，諭知5名警員無罪。記者陳恩惠／翻攝
37歲游姓男子2019年8月20日深夜與女友在蘆竹區光明路某海產店吃消夜，喝多了大鬧，蘆竹警分局南崁所呂姓等5名警員到場遭游持鋸刀攻擊，將他壓制在地卻休克窒息，桃園地院審結，諭知5名警員無罪。記者陳恩惠／翻攝

人生 桃園地院 被害人

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