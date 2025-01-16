郭哲敏2億交保檢抗告 台灣高等法院15日收案、審閱中

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢遭起訴，新北地方法院裁定他以2億元交保，郭籌足保金，4小時內辦保完成。新北地檢署抗告，台灣高等法院昨天夜間收到卷宗，今天上午分案由「治」股法官張紹省中籤，合議庭庭長為林孟宜，法官朱嘉川陪席，現閱卷中。

郭哲敏涉經營AE博弈網站獲利16億元，另涉及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，具體求刑15年。案件移審新北地方法院後，新北地方法院13日裁定郭2億元、共犯張旭昇2千萬交保，限制出境、出海及遵守接受電子腳環及居家讀取器之科技設備監控8月。

郭哲敏先前再三表示不會棄保潛逃，還稱公司、帳戶全被查扣、凍結，上次1億元保金是跟親友借來的。但新北地院裁定郭24日上午10點前籌足保金辦保即可，郭卻已備好2億現金，若非等銀行午休結束才能開始點鈔，可能裁定4小時內便已走人。

新北檢認為郭哲敏涉犯重罪且財力雄厚，有在海外生活經驗和實力，即便他護照遭註銷，柬埔寨護照也呈交給合議庭保管，但他先前交保期間，電子腳環曾觸發警報近千次，以其財力、人脈、背景，要「坐桶子」或搭乘快艇偷渡出境顯非難事，若棄保潛逃，恐如日前囂張嗆聲的同案共犯林秉文，再重創司法威信。