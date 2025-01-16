林姿妙控檢廉偵訊過程不正訊問 地院：並無脅迫利誘情形

宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭判12年6月，林控訴檢察官與廉政官偵訊部分被告時，有威脅、利誘等不正訊問手段，取得不利於她的供詞。今判決全文出爐，宜蘭地院認為廉政官或許有用嚴厲的口氣質問被告，但並未有強暴、利誘、脅迫等情形，偵訊筆錄仍有證據能力。

林姿妙案15名被告中，時任建設處代理處長吳朝琴、時任農業處長康立和，以及時任農務科長吳東原，在2022年初本案爆發後，檢察官、廉政官偵查階段均認罪；不過3人在2022年底宜蘭地院開庭審理時，又都翻供否認罪行，稱是遭到檢廉不正取供，偵訊筆錄無證據能力，地院因此勘驗大量偵訊光碟。

林姿妙遭判刑後更是發長文聲明，從偵訊光碟中，一再發現檢察官、廉政官用「讓你死」、「進監獄過年」等方式威脅被告，或是「爭取緩刑」等語利誘，不然就是根本不予記載不符預期的回答，用不正取供的方式，讓被告或證人說出不利於林的證詞。

判決書指出，關於吳朝琴2022年1月、3月間共5次偵查中認罪，廉詢過程中，廉政官有用嚴厲的語氣質問吳陳述是否真實，但吳朝琴並沒有全盤附和廉政官的詢問；檢察官複訊時，吳朝琴沒有主張遭到廉政官不正訊問，檢方的語氣與內容，也無任何強暴、脅迫、利誘、詐欺或疲勞訊問。

此外，康立和2022年3月間，曾證稱「依據2017年相片，認知土石沒有運出」，林姿妙等人辯護律師雖主張是被檢察官大聲威嚇才說出此言，法官認為從偵訊光碟來看，康立和當時有辯護律師陪同，並非受到威嚇；檢察官也有表示不會和證人作利益交換，康立和仍然做認罪陳述。

吳東原2022年1月間認罪的部分，判決書指出廉政官或有用嚴厲語氣或提高音量質問吳的陳述真實性，但音量仍在一般人可接受範圍，且主要是因為吳的證述前後不一，廉政官才要反覆詢問確認。