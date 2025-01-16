男生就不用保護嗎？直播主為玩遊戲罵網友「綠茶婊」挨告

彰化縣張姓直播主在TikTok直播平台為了玩遊戲的性別公平性跟黃姓女子吵架，接續以「綠茶婊、醜女、長那麼醜」等語辱罵，被一狀告上法院，張男否認指名道姓罵人。彰化地方法院審結，依公然侮辱判處他罰款8千元。可上訴。

判決書指出，張男供稱與黃女、暱稱「空姐」的朋友、另一名不認識的人一起直播時，「空姐」提議玩遊戲，輸的要用橡皮筋打自己，黃女說自己是女生不能接受這樣的處罰方式，張男回稱「男生就不用被保護嗎？」然後就為了處罰原因吵架、謾罵，張男坦承當時氣不過，一時氣憤講這些髒話，張男說「空姐」找來的人不應該講這些話等語。

張男堅稱沒指名道姓，沒有針對誰。不過地院勘驗直播影像光碟的影片檔案後，認黃女在直播過程中拒絕玩遊戲，張男口出穢語的時間點均係摻雜在他與黃女的對話過程中，足見張男以穢語辱罵的對象確係是黃女無誤，張男辯解顯屬卸責之詞，並不可採。