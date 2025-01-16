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男生就不用保護嗎？直播主為玩遊戲罵網友「綠茶婊」挨告
彰化縣張姓直播主在TikTok直播平台為了玩遊戲的性別公平性跟黃姓女子吵架，接續以「綠茶婊、醜女、長那麼醜」等語辱罵，被一狀告上法院，張男否認指名道姓罵人。彰化地方法院審結，依公然侮辱判處他罰款8千元。可上訴。
判決書指出，張男供稱與黃女、暱稱「空姐」的朋友、另一名不認識的人一起直播時，「空姐」提議玩遊戲，輸的要用橡皮筋打自己，黃女說自己是女生不能接受這樣的處罰方式，張男回稱「男生就不用被保護嗎？」然後就為了處罰原因吵架、謾罵，張男坦承當時氣不過，一時氣憤講這些髒話，張男說「空姐」找來的人不應該講這些話等語。
張男堅稱沒指名道姓，沒有針對誰。不過地院勘驗直播影像光碟的影片檔案後，認黃女在直播過程中拒絕玩遊戲，張男口出穢語的時間點均係摻雜在他與黃女的對話過程中，足見張男以穢語辱罵的對象確係是黃女無誤，張男辯解顯屬卸責之詞，並不可採。
彰化地院認張男透過網路直播的方式，僅因細故即任意出言辱罵黃女，造成她受有名譽上之損害，所為實不足取。且案發過程張男不時表示「歡迎進來」、「謝謝關注」等語，亦具有一定持續性、累積性或擴散性，而逾越一般人可合理忍受的範圍，因此判決張男罰款8千元，並諭知易服勞役之折算標準。
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