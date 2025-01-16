林姿妙收賄變圖利 法官未諭知變更法條「已充分保障防禦權」

宜蘭縣長林姿妙涉貪案判決全文出爐，全案關鍵之一是檢察官起訴的收賄罪變更為圖利罪。判決書指出，法官在審理庭上並未諭知林姿妙等人，起訴法條可能變更，但被告已經就犯罪事實部分實質辯論，圖利罪刑度又比收賄罪更輕，已充分保障防禦權。

林姿妙涉貪案去年12月31日一審宣判，林姿妙遭判貪汙治罪條例圖利罪、財產來源不明罪、特殊洗錢罪，應執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，依地方制度法停職，由副縣長林茂盛代理。今天判決全文出爐，共8萬5000餘字。

檢方表示，已收到判決書，將針對所有15名被告提出上訴，包含獲判無罪的時任建設處代理處長黃志良。林姿妙辯護律師表示，今天下午收到判決書，將視判決理由提出上訴，根據法規，可以在20天內先聲明上訴，聲明後20天內補齊上訴理由。

宜蘭地檢署以貪汙治罪條例收受不正利益罪（收賄罪）起訴林姿妙，控林2019年間收到地主陳正勲陳情，該地主1558地號遭徵土地增值稅112萬元，地主盼免徵，林姿妙指示局處長協助處理，讓地主得以免徵，換取免費使用地主的另一塊98地號作為競選總部，不法獲利約240萬元。

判決書指出，林姿妙確實指示時任建設處代理處長吳朝琴協助處理該案，吳再聯繫財稅局長盧天龍、時任農業處長康立和等人，商議以偽造土方流向證明書的方式，認定1558地號符合農地農用，得以免徵土增稅112萬元，圖利事實明確。

另一方面，法官認為收賄證據不足，主因如下：首先，檢方指控林姿妙收賄的證據之一是吳朝琴的認罪自白，但該部分僅是吳的臆測，與林姿妙、陳正勲等證詞不符；再者，林姿妙實際使用競總是2018年，陳正勲2019年才陳情，時序上難認對價關係；最後，該競總2020年使用者是國民黨總統候選人韓國瑜，負責處理的則是前立委楊吉雄，林姿妙並未使用或經手。