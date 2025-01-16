台中警違法搜索拿手機拍LINE對話 賭場男獲無罪確定
台中第二分局破獲賭場，卻未經同意就命2名共犯交出手機，自行翻拍LINE對話，因而抓到上游的林姓主嫌；法院ㄧ審以警方違法搜索判林男無罪，檢方上訴稱「同意搜索前，不需告知對方有拒絕權利」，二審不採信判駁回，林男無罪確定。
檢方起訴指出，林男和王姓、張姓友人2021年12月24日起在果菜市場內開賭場，以撲克牌玩十三支，台中第二分局2022年1月2日到場抓到王、張，再從2人手機溯源找到林，移送後檢方依賭博罪嫌起訴3人。
台中地院ㄧ審時，林男堅決否認犯行，辯稱只有去賭博沒經營賭場；林的辯護人說，王、張的手機是警方無令狀搜索扣押取得、實際未扣押，其中LINE對話都是違背法定程序取得的證據，主張均無證據力，檢警以此訊問王、張所得供述，也應無證據力。
ㄧ審查，警方查獲賭場命王男、張男交出手機，2人並非自願交出，警員事前也未依法告知有權拒絕，事後也未簽自願受搜索同意書，且警方無搜索票，也不符附帶搜索、逕行搜索或同意搜索，認定是違法搜索。
王證稱，被帶回育才派出所，警方突然說要看他手機通聯，他解鎖後警員打開他LINE拿到旁邊拍照，他立即阻止並反應「只是賭博，沒必要拍成這樣吧？」表示拒絕；張男也說，警員要他將手機解鎖，他問為什麼，對方卻回「解鎖就對了」，後來1位女警就對他手機翻拍。
一審認為，警方沒對2人說明搜索原因、用意，也沒告知有權拒絕，就逕行對2人手機LINE對話紀錄蒐證，是違背法令取得的證據，排除證據力後判處林男無罪。
台中地檢不服上訴，主張同意搜索前不需告知受搜索人有拒絕的權利，就算警員未告知有拒絕的權利，警員也沒有主觀的惡意，認為警方從王、張手機翻拍的LINE對話有證據力。
台中高分院二審指出，警方取證不合法、未經王及張同意，一審已斟酌侵害人權輕重、犯罪所生危害及禁止使用該證據對於抑制違法蒐證的效果綜合考量，檢方上訴也未提出對被告不利證據，認定上訴無理由，判處駁回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言