台中警違法搜索拿手機拍LINE對話 賭場男獲無罪確定

台中第二分局破獲賭場，卻未經同意就命2名共犯交出手機，自行翻拍LINE對話，因而抓到上游的林姓主嫌；法院ㄧ審以警方違法搜索判林男無罪，檢方上訴稱「同意搜索前，不需告知對方有拒絕權利」，二審不採信判駁回，林男無罪確定。

檢方起訴指出，林男和王姓、張姓友人2021年12月24日起在果菜市場內開賭場，以撲克牌玩十三支，台中第二分局2022年1月2日到場抓到王、張，再從2人手機溯源找到林，移送後檢方依賭博罪嫌起訴3人。

台中地院ㄧ審時，林男堅決否認犯行，辯稱只有去賭博沒經營賭場；林的辯護人說，王、張的手機是警方無令狀搜索扣押取得、實際未扣押，其中LINE對話都是違背法定程序取得的證據，主張均無證據力，檢警以此訊問王、張所得供述，也應無證據力。

ㄧ審查，警方查獲賭場命王男、張男交出手機，2人並非自願交出，警員事前也未依法告知有權拒絕，事後也未簽自願受搜索同意書，且警方無搜索票，也不符附帶搜索、逕行搜索或同意搜索，認定是違法搜索。

王證稱，被帶回育才派出所，警方突然說要看他手機通聯，他解鎖後警員打開他LINE拿到旁邊拍照，他立即阻止並反應「只是賭博，沒必要拍成這樣吧？」表示拒絕；張男也說，警員要他將手機解鎖，他問為什麼，對方卻回「解鎖就對了」，後來1位女警就對他手機翻拍。

一審認為，警方沒對2人說明搜索原因、用意，也沒告知有權拒絕，就逕行對2人手機LINE對話紀錄蒐證，是違背法令取得的證據，排除證據力後判處林男無罪。

台中地檢不服上訴，主張同意搜索前不需告知受搜索人有拒絕的權利，就算警員未告知有拒絕的權利，警員也沒有主觀的惡意，認為警方從王、張手機翻拍的LINE對話有證據力。