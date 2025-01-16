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草屯鎮長補選司法戰 簡賜勝再告蔡銘軒發言人加重誹謗

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴昨天告發國民黨候選人簡賜勝，涉嫌財產來源不明罪。簡賜勝今天委託律師到南投地檢署控告陳玉鈴、蔡銘軒競選總部發言人陳紀衡、民進黨中央黨部發言人吳崢加重誹謗罪。

草屯鎮長補選競爭激烈，除了打政見牌爭取選民支持。民進黨也鎖定簡賜勝家族公司質疑涉及利益迴避等問題，公開批評並到地檢署提告。簡賜勝捍衛清白，也反告陳玉鈴、陳紀衡等人加重誹謗罪。

昨天陳玉鈴、陳紀衡再度到地檢署，控告簡賜勝爭取九九峰遊憩園區，園區的工程標案，卻是由他創辦、兒子是總經理的總福營造承攬，涉嫌貪汙治罪條例第六條，對於主管、非主管監督事務圖利罪。簡賜勝擔任億元10年期間，資產增加近億元，涉嫌財產來源不明罪。

簡賜勝委任律師羅閎逸說，陳玉玲等人捏造不實訊息的看板，誣指候選人以縣議員特權，撈取利潤近億元，並到地檢署按鈴提告。這種選舉的歪風，應該予以遏止。

他說，選舉應該公開公正競爭，而不是用抺黑手法，讓選民對候選人有不當的聯想，導致投票作出不正確的判斷，影響選舉結果，陳玉鈴等人行為已在意圖使人不當選。

陳紀衡說，今天陪同律師提告的就是總福營造總經理，就算提告簡賜勝還不知道避嫌。簡賜勝最近在公開場合，也炫耀總福營造得獎很多「我很會經營吧」，代表簡賜勝對總福營造的實質掌控，他所說的都是客觀的事實，沒有加油添醋和誹謗，簡賜勝背後是否向縣府施壓，相信檢方自會調查。

草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝由兒子簡逢佑和委任律師到南投地檢署控告蔡銘軒競選總部發言人陳紀衡等人加重誹謗。圖／簡賜勝競選總部提供
草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝由兒子簡逢佑和委任律師到南投地檢署控告蔡銘軒競選總部發言人陳紀衡等人加重誹謗。圖／簡賜勝競選總部提供

南投縣 簡賜勝 陳紀衡

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