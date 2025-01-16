草屯鎮長補選司法戰 簡賜勝再告蔡銘軒發言人加重誹謗

南投縣草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴昨天告發國民黨候選人簡賜勝，涉嫌財產來源不明罪。簡賜勝今天委託律師到南投地檢署控告陳玉鈴、蔡銘軒競選總部發言人陳紀衡、民進黨中央黨部發言人吳崢加重誹謗罪。

草屯鎮長補選競爭激烈，除了打政見牌爭取選民支持。民進黨也鎖定簡賜勝家族公司質疑涉及利益迴避等問題，公開批評並到地檢署提告。簡賜勝捍衛清白，也反告陳玉鈴、陳紀衡等人加重誹謗罪。

昨天陳玉鈴、陳紀衡再度到地檢署，控告簡賜勝爭取九九峰遊憩園區，園區的工程標案，卻是由他創辦、兒子是總經理的總福營造承攬，涉嫌貪汙治罪條例第六條，對於主管、非主管監督事務圖利罪。簡賜勝擔任億元10年期間，資產增加近億元，涉嫌財產來源不明罪。

簡賜勝委任律師羅閎逸說，陳玉玲等人捏造不實訊息的看板，誣指候選人以縣議員特權，撈取利潤近億元，並到地檢署按鈴提告。這種選舉的歪風，應該予以遏止。

他說，選舉應該公開公正競爭，而不是用抺黑手法，讓選民對候選人有不當的聯想，導致投票作出不正確的判斷，影響選舉結果，陳玉鈴等人行為已在意圖使人不當選。