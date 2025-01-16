88會館負責人郭哲敏2億元再交保 新北檢今提抗告

88會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢，起訴後在押，新北地方法院本月13日裁定他以2億元交保；郭再度火速籌足保金，4小時內就辦保完成離去法院。新北地檢署認為郭哲敏和張旭昇2人確有羈押必要，今天提出抗告。

新北地院本月13日裁定，郭哲敏及同案共犯張旭昇各以2億元及2千萬元交保，兩人限制出境、出海外，須接受電子腳環及居家讀取器等科技監8月。期間2人應於每日上午及晚間9時，於限制住居處所持配發的監控手機，拍攝自己面部照片並上傳給科技設備監控中心，確認行蹤。