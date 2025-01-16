2億交保 郭哲敏回家過年生變！新北檢已提抗告

八八會館負責人郭哲敏因涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢起訴後在押，新北地方法院日前4度裁定他以2億元交保，郭再度火速籌足保金，於4小時內辦保完成離去法院。但他能否在回家安心過年出現變數，新北地檢署已決定提起抗告。

據了解，檢方抗告理由，為郭哲敏涉犯重罪且財力雄厚，有在海外生活的經驗和實力，且偵查期間有逃亡的事實。另外，檢方內部評估，全案案情龐雜，日前雖辯論終結，合議庭可能有再開辯論釐清事實的可能，因此仍有勾串之虞。