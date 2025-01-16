快訊

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

蘋果2025年都有驚喜！20多款新品搶先看 這台iPhone、AirTag 2超期待

2億交保 郭哲敏回家過年生變！新北檢已提抗告

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

八八會館負責人郭哲敏因涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢起訴後在押，新北地方法院日前4度裁定他以2億元交保，郭再度火速籌足保金，於4小時內辦保完成離去法院。但他能否在回家安心過年出現變數，新北地檢署已決定提起抗告。

據了解，檢方抗告理由，為郭哲敏涉犯重罪且財力雄厚，有在海外生活的經驗和實力，且偵查期間有逃亡的事實。另外，檢方內部評估，全案案情龐雜，日前雖辯論終結，合議庭可能有再開辯論釐清事實的可能，因此仍有勾串之虞。

新北院日前4度裁定，郭哲敏及同案共犯張旭昇各以2億元及2000萬交保，兩人除限制出境、出海外，須接受電子腳環及居家讀取器等科技監8月。期間二人應於每日上午及晚間9時，於限制住居處所持配發的監控手機，拍攝自己面部照片並上傳給科技設備監控中心，以利確認行蹤。

八八會館負責人郭哲敏獲新北地院日前4度裁定他以2億元交保，新北地檢署已提起抗告。記者葉信菉／攝影
八八會館負責人郭哲敏獲新北地院日前4度裁定他以2億元交保，新北地檢署已提起抗告。記者葉信菉／攝影

新北 辯論 郭哲敏

延伸閱讀

還有變數！郭哲敏2億交保+電子腳環回家過年 新北檢要抗告

涉八八會館案能回家過年了 郭哲敏獲新北地院2億交保

北檢贏了！柯文哲等4人提抗告 高院：抗告駁回

88會館郭哲敏涉地下匯兌一審辯論終結 檢求刑15年

相關新聞

2億交保 郭哲敏回家過年生變！新北檢已提抗告

八八會館負責人郭哲敏因涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢起訴後在押，新北地方法院日前4度裁定他以2億元交保，郭再度火速籌足...

檢察官性騷女大生「重判」降轉檢察事務官 陳立儒：讓我沈澱一下

台北地檢署檢察官陳立儒與女大生發生車禍，談和解未謹言慎行，表示可以「做愛」、「開房間」抵付賠償金，懲戒法院今二審判陳免除...

草屯鎮長補選司法戰 簡賜勝再告蔡銘軒發言人加重誹謗

南投縣草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴昨天告發國民黨候選人簡賜勝，涉嫌財產來源不明罪。簡賜勝今天委託律師到南投地...

88會館負責人郭哲敏2億元再交保 新北檢今提抗告

88會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢，起訴後在押，新北地方法院本月13日裁定他以2億元交保；郭再度火速籌...

還能活著出去嗎？殺人犯緊擁母親 盼用餘生去懺悔

台中監獄收容人數逼近5000人，中監過年前連3天舉辦面對面懇親，讓790名收容人和家人見面，因殺人判無期徒刑的小晉緊抱著...

「誰害死父親」高雄1場火警引發家庭風波 姑嫂對簿法庭

高雄市鳳山區2年前大年初五的一場火警，屋主李姓老翁逃生不及葬身火窟，事後家人為「誰害死父親」而反目；老翁的女兒斥責哥哥夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。