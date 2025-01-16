2億交保 郭哲敏回家過年生變！新北檢已提抗告
八八會館負責人郭哲敏因涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢起訴後在押，新北地方法院日前4度裁定他以2億元交保，郭再度火速籌足保金，於4小時內辦保完成離去法院。但他能否在回家安心過年出現變數，新北地檢署已決定提起抗告。
據了解，檢方抗告理由，為郭哲敏涉犯重罪且財力雄厚，有在海外生活的經驗和實力，且偵查期間有逃亡的事實。另外，檢方內部評估，全案案情龐雜，日前雖辯論終結，合議庭可能有再開辯論釐清事實的可能，因此仍有勾串之虞。
新北院日前4度裁定，郭哲敏及同案共犯張旭昇各以2億元及2000萬交保，兩人除限制出境、出海外，須接受電子腳環及居家讀取器等科技監8月。期間二人應於每日上午及晚間9時，於限制住居處所持配發的監控手機，拍攝自己面部照片並上傳給科技設備監控中心，以利確認行蹤。
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