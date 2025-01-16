還能活著出去嗎？殺人犯緊擁母親 盼用餘生去懺悔

台中監獄收容人數逼近5000人，中監過年前連3天舉辦面對面懇親，讓790名收容人和家人見面，因殺人判無期徒刑的小晉緊抱著媽媽，他坦言這輩子不知還能不能出去，衝動下場讓餘生伴隨悔恨，家人不離不棄是他改過、活下去的動力。

小晉表示，多年前衝動殺人被判無期徒刑定讞，入監至今經6年，面對遙遙無期的未來，想到自己50歲就算服刑25年後有機會假釋，屆時也是高齡75歲的白髮老翁，甚至不確定能否活著出去，長期被抑鬱、低落心情籠罩，不敢望眼未來。

他說，自己非長年進出監獄的人，犯下大錯殺人後，除法律追訴、被害家屬責難，自己後半輩子也陷入整天懊悔，就讀國小的一對兒女初次會面時，看著爸爸剃成平頭、身穿囚服，在玻璃的另一面被提解出面，父子間都忍不住放聲大哭出來。

「當初多想個10秒，或許就不用付出無期徒刑代價」。這是他最深的感悟，一念間的決定，徹底扭轉人生的下半場，對自己的悔恨需用餘生去懺悔。

他提到，自己因重罪、長刑期，累進處遇列為四級，原本家人要見他一面都很困難，直到他參加中監園藝、心靈課程，在教誨師輔導下讓他沈澱思考，也因積極上課獲得三節和家人面對面懇親的機會，包括年邁的母親、妹妹都來看他，自此對人生重拾希望。

小晉坦言，面對面懇親能和家人近距離談話，他抱著媽媽、握住家人的手，有親情的支持讓他找到活下去的動力，未來仍盼與被害家屬賠償。

台中監獄指出，過年前連續3天舉辦面對面懇親，14日至16日一共5場有790位收容人符合資格，與1438位家屬團員，還有收容人媽媽提前2天燉煮羊肉爐，帶來讓兒子感受過年氣氛。