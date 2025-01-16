「誰害死父親」高雄1場火警引發家庭風波 姑嫂對簿法庭

高雄市鳳山區2年前大年初五的一場火警，屋主李姓老翁逃生不及葬身火窟，事後家人為「誰害死父親」而反目；老翁的女兒斥責哥哥夫妻，遭兄嫂控告妨害名譽，並提民事求償，法官認為只是喪父情緒發言，判決她嫂子敗訴。

判決指出，2023年1月26日上午，高雄市鳳山區發生火警，80歲的李姓老翁來不及逃生，命喪火窟，兒女趕回家，李翁女兒因父親生前說過，夢見已過世的母親要來帶他走，情緒低落，責怪兄嫂大過年不在家陪父親，並火場外以穢言辱罵兄嫂。

1周後，家裡籌辦李翁喪事，李女與兄嫂又在通訊群組吵架，雙方為誰害死父親再爭喋不休，李女因而遭嫂子控告妨害名譽，並提民事訴訟，求償5萬元。