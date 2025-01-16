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沒繫安全帶...油漆工刷外牆高空摔死 負責人判6月緩刑2年
新竹縣一家電機公司以1700元日薪聘雇周姓油漆臨時工，負責粉刷公司外牆牆面，卻未有其他防止墜落危害措施，導致周男踩空鋁梯摔死，法院依過失致死罪判陳姓負責人有期徒刑6個月，緩刑2年。
法官調查，竹縣一家電機公司在去年1月12日聘雇周姓油漆臨時工，負責粉刷約4公尺高的公司外牆，周男站立於未展開鋁梯頂端，背部靠著鄰宅外牆的牆面支撐，周男左手握著長桿，右手用油漆刷油漆，不慎左腳踩空後，因未配戴安全帶、安全帽且未設置工作台，從鋁梯頂端墜落地面送醫，導致周男因顱內出血，中樞神經性休克導致多器官衰竭不治死亡，
法官調查雇主陳姓負責人應注意在高度2公尺以上的處所作業，勞工有墜落之虞者，應以架設施工架或其他方法設置工作台。應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要防護具，但經雇主採安全網等措施者，不在此限。雇主不得使勞工以合梯當作工作面上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。
案經勞動部職業安全衛生署函送及新竹地檢署檢察官自動簽分偵辦。
法官審酌，審酌電機公司陳姓負責人為職業安全衛生法所稱雇主，應妥善注意工作場所安全，避免職業災害發生，卻疏未注意提供適當防護，以致釀成意外事故，造成周男死亡，實有不該，惟念被告等坦承犯行，且與被害人家屬達成和解並賠償完畢，判決電機公司違反職業安全衛生法，違反應有防止危害安全衛生設備及措施規定，致生死亡之職業災害罪，科罰金3萬元。陳男犯過失致人罪，處有期徒刑6月，緩刑2年。
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