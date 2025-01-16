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檢察官性騷女大生「重判」降轉檢察事務官 陳立儒：讓我沈澱一下
台北地檢署檢察官陳立儒與女大生發生車禍，談和解未謹言慎行，表示可以「做愛」、「開房間」抵付賠償金，懲戒法院今二審判陳免除檢察官職務，轉新北地檢署檢察事務官；陳獲知判決表示「只能尊重」，至於會否轉事務官？陳說，「讓我沈澱一下。」
職務法庭一審認為，陳立儒與女大生已達成和解，並捐款公益、實現修復式正義，且平時職務評定良好，判他罰俸3月，事實上，基層有人認為已「罪刑相當」，對於二審法官將陳已從事10幾年的檢察官職務「拔掉」，有人認為處罰太重。
職務法庭本月3日二審開庭時，監察院訴訟代表人監察委員高涌誠即認為，一審判決已經適切，當庭勸諭法務部、陳立儒雙方都放棄上訴，不過，法務部代表不同意，據悉，陳立儒對一審判決本無意上訴，後因法務部提起上訴，陳立儒只好跟著上訴，因法務部沒放棄上訴，陳立儒也因此沒有放棄上訴機會。
陳立儒因行為失檢遭「拔掉」檢察官職務，並不是檢察界的首例，前花蓮地檢署檢察官林俊佑曾率警察闖幼兒園處理女兒遭霸凌風波，林也因此判決丟官，法務部准林「降調」檢察事務官，不過，林後來轉任執業律師。
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