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印尼女看護到任月餘孩子滿身傷 桃院判8月驅逐出境
桃園鍾姓夫妻為極重度智障兒聘外籍看護，印尼籍燕姓女子（Riyanti）2023年間8月到職，20天後孩子身上有傷，之後擦挫傷、瘀青不斷，回看監視器驚見看護每天至少讓孩子摔2次，告誡後仍有新傷提告，桃園地院依傷害罪判8月，執行完畢或赦免後驅逐出境。
審理期間，遭羈押的27歲燕女坦承於照顧被害人生活起居期間，由於自己的「過失」未妥適照顧，造成被害人受傷，但她否認有傷害的犯意與犯行。
法官當庭勘驗監視影片，認為被告燕女明知被害人無法自主行走，卻未採取任何保護措施，在被害人明顯失去平衡，持續催促被害人繼續行走練習，甚至在被害人跌倒後，仍以「運動」為理由，催促被害人再站起練習。
同時，被告燕女有將監視器的攝影鏡頭轉向，以免過程遭拍攝等行為，顯示她欲掩蓋自身行為，再依據被害人背後擦傷、肩膀處牙印等傷勢照片，均非不慎造成，因此認為被告於照顧被害人過程中，明顯有施加暴力行為，主觀上存有傷害犯意甚是明顯。
法官審酌，被告燕女曾接受長期照護專員的指導訓練，明知被害人的身體狀況特殊，竟對孩子施以傷害，迄今未能與被害家屬達成和解，又矢口否認犯行，未見悔意，兼衡被告現時經濟狀況困窘，在印尼尚有3歲幼女待扶養，依兒童權利公約考量兒童的最佳利益、刑罰必要性及最後手段性等情狀，量處適當之刑。
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