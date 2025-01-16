警政署2200萬民防訓練預算推薦「黑熊學院」 市議員告發劉世芳涉圖利

警政署去年度民防訓練預算高達2200萬元，並在「緊急救護訓練」指定由地方政府警察局主辦，規劃NGO團體專業師資辦理，並推薦例如「壯闊台灣、黑熊等團體」，新北市議員林國春、王威元、呂家愷、陳明義今至台北地檢署，認為該預算已有私相授受給特定機構之嫌，議員林國春告發內政部長劉世芳、警政署長張榮興涉貪汙圖利罪。

林國春表示，警察局人事都是用推薦制，各縣市警察局長生殺大權都在警政署長、內政部長身上，編列2200萬預算，可怕的是警察局、分局長揣摩長官希望推薦「黑熊學院」做民防訓練，可想而知基層員警炸鍋外，犧牲假期的民防、義警、義交情何以堪，他們協勤費這麼低，警政署編列這麼高的預算，疑似圖利「壯闊台灣、黑熊學院」等團體組織。

林國春說，他審警察預算審了20年，如今警政署編列2200萬預算，還寫上「推薦」，如果沒看到寫上推薦某個單位還不會這麼生氣；如果真要推薦，該推薦是民間特搜大隊，獲推薦有實戰經驗的退休警察保家衛國訓練民防人員，強烈懷疑2200萬預算用途、是否圖利特定業者？劉世芳是陳菊派系，希望監察院能介入調查、檢方追查內幕是否涉嫌圖利特定業者。

王威元議員表示，預算書不可以編列、指定補助特定團體，內政部、警政署到底是誰決行此公文下到地方，用推薦方式補助特定團體，執行了就是圖利罪。他認為民進黨絕對知道這樣做法錯不可為，才會用「密件」方式通知各地地方政府和警察局，不敢讓社會大中知道，他強調預算、補助執行絕對要依法辦理。