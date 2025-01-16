影／阿里山遇到烏龜車...疑為檢舉達人誘人超車 影片引來百萬觀看

有網友日前在阿里山公路遇到前方有輛龜速車，他懷疑是遇到檢舉達人，故意開得很慢，然後再檢舉你雙黃線超車。他說，「有上阿里山的人要注意，BYQ-XXXX」。影片在1月13日上傳，引來網友熱議，已吸引129萬次觀看。

網友在臉書以「#假日去阿里山玩的朋友 #注意‼️ #車牌影片中」為題PO上一段影片，疑由副駕的女性拍錄，男網友語氣中似乎隱忍著怒氣邊開車邊說，「這裡是阿里山公路，在上山路段，疑似遇到檢舉達人，故意開很慢，要讓你超車，然後再檢舉你雙黃線超車，我現在時速20。」

影片裡前方的白色汽車緩慢行駛，每到轉彎處比較寬廣些路段，白車似乎更故意放慢速度甚至不走，疑似「引誘」後方超車，影片路段顯示在阿里山公路44、45公里前後；男網友說，「時速10幾啦，大家知不知道我後面有幾台車，我現在後面最少有20台車，路這麼大這麼寬故意開這樣」。

網友留言「請問交通部的裁罰單位？這種人有辦法裁罰他嗎？」「可以檢舉他壓雙黃線吧！！」「開慢也錯開快也錯 乾脆走路好了 交通部阿！」「可憐仔」、「是新手駕駛嗎？還是年長者的」、「祝他半路刁車」。