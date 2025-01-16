無照酒駕撞死女騎士走回家 姊喊「交到壞朋友」...上訴仍判11年

男子林泰宇無照酒駕撞死1名婦人，宜蘭地方法院國民法庭認定他犯酒駕致死、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，判處11年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。

24歲的林泰宇未曾領有駕照，有公共危險罪前科。2023年10月22日凌晨4點多，林在宜蘭縣羅東鎮中正北路一家KTV內喝完酒後，開轎車沿五結鄉親河路2段由西往東方向行駛，卻跨越分向限制線逆向且超速，撞擊對向車道騎乘機車的江姓婦人。因撞擊力道猛烈，江婦腹部骨盆下肢鈍傷開放性骨折，當場死亡。

林的轎車在撞擊停放路邊的轎車和鐵製雨棚後，才停了下來。不過林未下車協助救護，也沒等待警察前來處理，逕行棄車、徒步回家，警方調閱現場監視器影像，到林五結鄉住處查訪，在凌晨5點多對林酒測，酒測值達每公升0.61毫克。羅東分局將林送辦，宜蘭地檢署偵結起訴。

林泰宇在宜蘭地院審理時坦承犯行，說「有請人報警」，胞姊則說他「結交壞朋友，才會有偏差行為」。一審認為朋友是林可以選擇的，而從警方密錄器檔案中得知，或許是因家庭教育才形塑成他今天的樣子，不過家人也給予他很多支持與包容，但他一直未和被害家屬和解。

林過去也曾因竊盜、妨害秩序遭法院判刑，先前酒駕後又犯本案，國民法官庭認為他對刑罰的反應力薄弱，入監執行較長刑期、施以教化，有助於遠離原本不良的交友圈、對於家庭保護的過度依賴，酒駕致死部分判9年6月、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪部分判2年刑，應執行11年徒刑。

案件上訴高院，高院審理後認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。