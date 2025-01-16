土城分局偵查隊長、刑事局2官警涉洗錢 3人各交保50萬

新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋被控利用泰達幣從事洗錢活動，入出金的電子錢包位置，疑與台北地檢署先前起訴的「揚盛集團」第三方支付有關，為釐清其中有無弊端，北檢昨天指揮新北警方搜索刑事局、土城分局共19處地點，約談黃祺瑋及刑事局二大隊偵查正張雅綸、伍國榮3名官警、以及揚盛負責人李勁寬共8人到案，北檢檢察官劉韋宏漏夜偵訊後，今晨依洗錢罪命3官警各以50萬元交保。

據了解，黃祺瑋過去在刑事局、新北市刑大、林口分局任職，他今天凌晨反戴棒球帽移送北檢，身分是洗錢被告，面對媒體詢問僅微笑答「謝謝」，清晨50萬元交保後，帽子已經戴正且迅速離去，未發言。

另外，綽號「小頭」的李勁寬早年從事電腦顯卡生意，後來因緣際會成為「揚盛集團」登記負責人，該集團替明星三缺一等200餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收付的洗錢服務，洗錢金額高達2400億元，檢方去年底起訴李勁寬等27人，李勁寬昨天同樣被約談到案，訊後請回。

據調查，黃祺瑋等3官警可掌控的電子錢包入，出入金疑與揚盛第三方支付架接的「富責東金流服務系統」有關，其中伍國榮交易量相當驚人，北檢為釐清是否有官警貪瀆，約談官警與業者到案說明。

睿森銀樓負責人涂誠文被控設立「揚盛集團」第方三支付公司，替明星三缺一、大老爺等2百餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收付的洗錢服務，洗錢金額高達2千4百億元，檢方去年底起訴李勁寬、「畢竟交易所」營運長張于庭，執行長張瀚林（張于庭胞兄）共27人，涂誠文通緝中暫未起訴。

揚盛集團利用虛擬貨幣、美金、台幣間互沖交易，利用洗錢循環掩飾線上博弈或地下匯兌不法金流，總計用於洗錢的虛擬貨幣高達12億顆。北檢追蹤幣流發現，黃祺瑋、張雅綸、伍國榮（前土城分局頂埔派出所長）3人電子錢包大量入出金位置，疑與揚盛第三方支付有關，涉違反洗錢防制法。