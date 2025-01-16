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懷抱桌球選手夢 小六女竟遭猥褻30次 色教練和解減為2年6月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

邱姓國小桌球教練要求一名六年級女童每天到器材室重訓，卻趁兩人獨處「熊抱」，甚至伸進女生褲內摸臀，2個月猥褻30次；女童擔心被吃豆腐，請同學陪同，說教練「會弄她」。邱辯稱「只是想增加學生與教練間的向心力」，桃園地院依30個對未滿14歲之女子為猥褻罪判邱3年2月徒刑，台灣高等法院昨減輕為2年6月刑。

高院指出，邱（已退休）與被害人成立和解且給付賠償金完畢，並改為認罪，因此減刑，雖然邱請求緩刑，但因本件應執行刑為2年6月，不符合緩刑要件，故不准。

邱2022年間在桃園市中壢區一所國小擔任桌球教練，但自同年9月12日起至11月18日，趁著桌球隊每周規定晨練及課後訓練時間，在學校體育館內要求1名女隊員到器材室「加強訓練」，再趁機伸進對方運動短褲摸臀。

檢方調查，女童從國小四年級開始練桌球，2022年9月升上六年級後，告訴教練想當桌球選手，邱便加強女童的重量訓練，要求她每周一到周五早上晨練時到桌球桌旁的器材室舉啞鈴，這時其他桌球隊同學則在體育館、器材室外面蛙跳。

女童站著舉啞鈴，邱替她調整姿勢，卻從後方熊抱，甚至趁她放下啞鈴時，從褲子下方伸手摸臀。女童說，教練不是在開玩笑，但她不敢拒絕，有時課後訓練結束，教練也會要求她「等一下」再行猥褻。

女童多次向同學、學妹訴苦，更曾請其他隊員陪她在課後訓練結束一同到器材室放球拍，同學覺得不對勁，請她務必告訴爸媽。女童於同年11月19日傳「媽媽我不想要再上桌球課，因為教練一直都會摸我身體我很不舒服」訊息給母親，母女通話，電話說著說著她便哭了起來。

桃園地院審理時，邱辯稱教舉啞鈴及指導桌球時，本來就會有肢體碰觸，這都只是訓練所必要，沒有不良意圖。桃院認為女童案發時僅11歲，沒有男女親密互動經驗，若非曾親身經歷，不可能會描述的這麼仔細，參酌其他證人證詞後，認定邱猥褻。

一審認為邱身為教練，本來應對有桌球天分的女童多加指導、協助培養興趣、發揮才能，但他卻為了私慾而悖逆師生倫常，造成女童身心難以抹滅的創傷，應嚴懲不貸。

桃園一名國小女童對桌球懷抱夢想，卻遭學校桌球隊邱姓教練連續猥褻30次，她哭著向媽媽說不想再上桌球課，「因為教練一直都會摸我身體我很不舒服」。示意圖／聯合報系資料照
桃園一名國小女童對桌球懷抱夢想，卻遭學校桌球隊邱姓教練連續猥褻30次，她哭著向媽媽說不想再上桌球課，「因為教練一直都會摸我身體我很不舒服」。示意圖／聯合報系資料照

教練 桃園地院 猥褻

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