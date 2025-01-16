土城分局偵查隊長黃祺瑋疑涉虛擬幣洗錢 北檢漏夜偵訊

土城分局偵查隊長黃祺瑋被控利用虛擬幣洗錢遭檢方約談。記者張宏業／攝影

新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋被控利用泰達幣從事洗錢活動，入出金的電子錢包位置，疑與台北地檢署先前起訴的「揚盛集團」第三方支付有關，為釐清其中有無弊端，北檢昨天指揮新北警方搜索刑事局、土城分局共19處地點，約談黃祺瑋及刑事局二大隊偵查正張雅綸、伍國榮3名官警、以及揚盛負責人李勁寬共8人到案，3官警凌晨移送北檢漏夜偵訊。

據了解，黃祺瑋過去在刑事局、新北市刑大、林口分局任職，人緣不錯，他今天凌晨反戴棒球帽移送北檢，身分是洗錢被告，面對媒體詢問僅微笑答「謝謝」，他的妻子昨天也被帶回偵訊。

另外，綽號「小頭」的李勁寬早年從事電腦顯卡生意，後來因緣際會成為「揚盛集團」登記負責人，該集團替明星三缺一等2百餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收付的洗錢服務，洗錢金額高達2千4百億元，檢方去年底起訴李勁寬等27人，李勁寬昨天同樣被約談到案，訊後請回。

據調查，黃祺瑋等3官警可掌控的電子錢包入，出入金疑與揚盛第三方支付架接的「富責東金流服務系統」有關，其中伍國榮交易量相當驚人，北檢為釐清是否有官警貪瀆，約談官警與業者到案說明，全案朝洗錢罪偵辦。