刑事局官警疑涉第三方支付洗錢 揚盛集團負責人遭約談

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋被控利用泰達幣從事洗錢活動，入出金的電子錢包位置，疑與台北地檢署先前起訴的「揚盛集團」第三方支付有關，為釐清其中有無弊端，北檢指揮新北警方搜索刑事局、土城分局共19處地點，約談黃祺瑋及刑事局張姓、伍姓3名官警，及李勁寬共8人到案，李勁寬移送北檢漏夜偵訊後請回。

據了解，綽號「小頭」的李勁寬早年從事電腦顯卡生意，後來因緣際會成為「揚盛集團」登記負責人，該集團替明星三缺一等200餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收付的洗錢服務，洗錢金額高達2400億元，檢方去年底起訴李勁寬等27人。

據調查，黃祺瑋等3警可掌控的電子錢包入，出入金疑與揚盛第三方支付架接的平台有關聯，且有人交易量相當驚人，北檢為釐清是否有官警貪瀆，約談李勁寬到案說明，清查李勁寬在此案中的角色。

揚盛集團負責人李勁寬真訊後請回。記者張宏業／攝影
揚盛集團負責人李勁寬真訊後請回。記者張宏業／攝影

土城 洗錢

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