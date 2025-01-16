合法掩護非法 收廢液倒苗栗苑裡撈1.3億

檢警破獲業者以合法掩護非法，將廢強酸液棄置苗栗苑裡土地，棄置物達2000公噸、汙染面積達1545坪。圖／警方提供 台中地檢署3年前破獲桃園芫吉公司以合法掩護非法，長期偷排強酸廢液，染紅苗栗中港溪河床長達3公里，續追發現，桃園合法廠商和興鴻業也以收廢酸液名目賺處理費，卻棄置苗栗苑裡，總重2000公頓、汙染面積達1500多坪，不法所得1.3億。

中檢日前偵結，依違反廢棄物清理法起訴和興鴻業公司及許姓負責人、魏姓土地承租人等8人。

2022年間苗栗中港溪上游遭不肖業者傾倒強酸廢液，3公里河床遭染紅，景象駭人，現場瀰漫強酸臭味。檢警先破獲芫吉公司非法亂倒，追查發現偷倒的不只一家，多輛槽車進出很可疑。警方長期監控、耗時比對車行軌跡，循線查到桃園中壢區的和興鴻業公司也涉偷排，依現行犯逮捕苑裡土地魏姓承租人、槽車司機。

檢警發現，和興鴻業公司領有桃園市政府核發的再利用許可證，為廢酸洗液再利用機構，負責人是許男，收受廢液後為節省成本，沒依再利用製程處理廢酸洗液，而是付費僱人把廢酸洗液棄置在苑裡土地，造成土壤重金屬超標，汙染嚴重。

此外，承租苑裡土地的魏姓男子除了非法收受廢酸洗液，還向檢警誆稱是用來做水泥添加劑，與其他事業廢棄物混拌成不合格且無用途的水泥塊。警現場查獲堆置廢塑膠混合物、廢集塵灰及廢玻璃等事業廢棄物，估計汙染面積約1545坪，棄置廢棄物總量達2000公噸。

警方說，2023年9月、12月兩度搜索，查扣5輛槽車、2輛挖土機，檢察官陳祥薇向台中地院聲請扣押業者不法所得1億3360萬元，偵結依違反廢棄物清理法，將和興鴻業公司、負責人許男、土地承租人魏男等共8人起訴。