驗出蘇丹紅仍出貨 濟生7人起訴

雲林縣衛生局去年2月查獲濟生公司斗六廠銷售的紅辣椒粉違法添加蘇丹紅一案，函送雲林地檢署偵辦，偵辦過程中濟生公司銷售的咖哩粉又被新北市衛生局驗出蘇丹紅，檢方調查濟生自行送檢驗出蘇丹紅卻偽造報告製成相關產品出貨。圖／雲林地檢署提供 濟生公司銷售的紅辣椒粉、咖哩粉等去年先後被驗出含蘇丹紅，檢方查出，濟生自行送驗檢出蘇丹紅卻涉製成相關產品，出貨至少25公噸，詐欺取財677萬多元，雲林地檢署昨偵結全案，依違反食安法等起訴負責人陳姓父子等7人，建請法院從重量刑。

檢方查出，陳姓男子為濟生、好之味兩間公司負責人，陳的兒子擔任濟生管理部經理，濟生2023年5月向保欣公司進貨3.75公噸的細辣椒粉原料，採樣送驗後發現含有蘇丹紅，公司郭姓品研處長告知謝姓資材課長後，第2、3次複驗仍驗出蘇丹紅，但兩人隱瞞報告，將該批原料投產，製成細粉紅辣椒、印度咖哩粉等相關產品出貨。

之後濟生持續向保欣進貨，更直接省略自主送驗，製成相關產品出貨，直到下游某通路業者要求產品上架前須附不含蘇丹紅的檢驗報告，經送驗，卻依然檢出蘇丹紅，複驗也未過，郭姓研究人員於是向郭姓品研處長、謝姓資材課長、吳姓廠長、錢姓副廠長都告知此事，郭姓處長便指示偽造未檢出的報告，陳姓經理也用印交給下游廠商。

此外，好之味公司2023年7月從印度輸入薑黃粉15公噸，多次出貨給濟生公司，也驗出含蘇丹紅，卻持續將該批原料投入生產、出貨。

辦案人員統計，濟生驗出含蘇丹紅的細辣椒粉共10.25公噸、薑黃粉15公噸，全案偵結依違反食品安全衛生管理法、詐欺取財、偽造文書等罪嫌起訴陳姓父子、郭姓處長、郭姓研究人員、謝姓課長、吳姓廠長、錢姓副廠長，以及濟生、好之味公司。